https://arabic.sputniknews.com/20220721/إعلام-استعدادات-بمطار-رامون-الإسرائيلي-لتسيير-أولى-رحلات-الفلسطينيين-إلى-الخارج-1065378891.html

إعلام: استعدادات بمطار رامون الإسرائيلي لتسيير أولى رحلات الفلسطينيين إلى الخارج

إعلام: استعدادات بمطار رامون الإسرائيلي لتسيير أولى رحلات الفلسطينيين إلى الخارج

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن استعدادات إسرائيلية تجريها سلطة المطارات بهدف تسيير أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار "رامون". 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T11:16+0000

2022-07-21T11:16+0000

2022-07-21T11:16+0000

أخبار العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/1048960670_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c786b5c1ea14a0aa32718ff50043b2f5.jpg

وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن إسرائيل تستعد لتشغيل أولى الرحلات الجوية للفلسطينيين، التي ستنطلق من مطار رامون الواقع بالقرب من مدينة إيلات، جنوبي إسرائيل، وهي الرحلة التي ستنطلق من هناك إلى مدينة إسطنبول التركية.وأوضحت الصحيفة أنه في حال انطلقت هذه الرحلات، بشكل فعلي، ستعد خطوة تاريخية، حيث سيتمكن من خلالها الفلسطينيون من السفر إلى خارج البلاد عن طريق إسرائيل وليس عن طريق الأردن، وهو الأمر أو المسار المتبع حاليا في تسيير رحلات الفلسطينيين إلى الخارج.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن شركة الطيران التي ستعمل على تسيير الرحلات المباشرة للفلسطينيين من مطار "رامون" إلى إسرائيل هي شركة "بيجاسوس" التركية، حيث ستبدأ تلك الرحلات مطلع شهر أغسطس/آب المقبل.والجمعة الماضية، كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن اعتزام إسرائيل تمكين سفر المواطنين الفلسطينيين عبر مطار "رامون".وذكرت القناة العبرية السابعة، أن إسرائيل تعتزم إمكانية فتح مطار "رامون" بمدينة إيلات جنوبي البلاد للرحلات الجوية لصالح السكان الفلسطينيين مقابل "السلام السياسي" أو ما يسمى بـ"الهدوء السياسي".وأفادت القناة العبرية بأن هذه الخطة تقوم السلطات السياسية والعسكرية في إسرائيل بدراستها، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف انتقال المواطنين الفلسطينيين عبر ممر آمن من مدن الضفة الغربية إلى منطقة وادي عربة ومنها إلى مطار رامون بإيلات.وأوضحت أن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤيد هذه المبادرة، على أن يتوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن دفع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، فضلا عن مواصلته "مكافحة الإرهاب".

https://arabic.sputniknews.com/20220716/إسرائيل-تعتزم-تمكين-سفر-الفلسطينيين-عبر-مطار-رامون-1065159000.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن