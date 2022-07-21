https://arabic.sputniknews.com/20220721/إعلام-السفير-الإيرانى-لدى-أذربيجان-يهدد-نظيره-الإسرائيلي-بسبب-تغريدة-1065394347.html
إعلام: السفير الإيرانى لدى أذربيجان يهدد نظيره الإسرائيلي بسبب "تغريدة"
إعلام: السفير الإيرانى لدى أذربيجان يهدد نظيره الإسرائيلي بسبب "تغريدة"
أفادت قناة عبرية، اليوم الخميس، بأن السفير الإيرانى لدى أذربيجان هدد نظيره الإسرائيلي بسبب "تغريدة". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:45+0000
2022-07-21T14:45+0000
2022-07-21T14:45+0000
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أذربيجان
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102740/99/1027409926_0:223:5795:3482_1920x0_80_0_0_50b15c0a757ea3a3bbac68e158f9dc39.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن تغريدة للسفير الإسرائيلي لدى أذربيجان قد أثارت حفيظة نظيره الإيراني وبلغت حد تهديده، بعد نشر الأول تغريدة عن تاريخ مدينة تبريز الإيرانية.وأكدت القناة أن جورج ديك، السفير الإسرائيلي في أذربيجان، قد نشر على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الأربعاء، تغريدة جديدة له ويظهر بها وهو يقرأ كتابا عن تاريخ مدينة تبريز، ومدى تأثير الثقافة الأذرية على المدينة.ولم يكتف السفير الإسرائيلي بذلك، بل كتب على تغريدته معلقا بأنه يعرف جوانب كثيرة من التاريخ الأذربيجاني في هذا الكتاب الرائع عن مدينة تبريز، وهو الأمر الذي استفز سيد عباس موسوي، السفير الإيراني لدى أذربيجان، معتبرا أن ما نشره نظيره الإسرائيلي محاولة إسرائيلية لضم إيران لإقليم دولة جارة.وكتب موسوي ردا على تغريدة السفير الإسرائيلي، قائلا:
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102740/99/1027409926_427:0:5366:3704_1920x0_80_0_0_183fa05a38c31d386522e33e0477445a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أذربيجان, أخبار العالم الآن
إعلام: السفير الإيرانى لدى أذربيجان يهدد نظيره الإسرائيلي بسبب "تغريدة"
تابعنا عبر
أفادت قناة عبرية، اليوم الخميس، بأن السفير الإيرانى لدى أذربيجان هدد نظيره الإسرائيلي بسبب "تغريدة".
وذكرت هيئة البث
الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن تغريدة للسفير الإسرائيلي لدى أذربيجان قد أثارت حفيظة نظيره الإيراني وبلغت حد تهديده، بعد نشر الأول تغريدة عن تاريخ مدينة تبريز الإيرانية.
وأكدت القناة أن جورج ديك، السفير الإسرائيلي في أذربيجان
، قد نشر على صفحته الرسمية على "تويتر"، أمس الأربعاء، تغريدة جديدة له ويظهر بها وهو يقرأ كتابا عن تاريخ مدينة تبريز، ومدى تأثير الثقافة الأذرية على المدينة.
ولم يكتف السفير الإسرائيلي بذلك، بل كتب على تغريدته معلقا بأنه يعرف جوانب كثيرة من التاريخ الأذربيجاني في هذا الكتاب الرائع عن مدينة تبريز، وهو الأمر الذي استفز سيد عباس موسوي، السفير الإيراني لدى أذربيجان، معتبرا أن ما نشره نظيره الإسرائيلي محاولة إسرائيلية لضم إيران
لإقليم دولة جارة.
وكتب موسوي ردا على تغريدة السفير الإسرائيلي، قائلا:
"تبريز هي جزء لا يتجزأ من التراب الإيراني. لا تتجاوز خطوطنا الحمراء أبدا".