https://arabic.sputniknews.com/20220721/إعلام-الشركة-المشغلة-لخط-أنابيب-نورد-ستريم-1-تعلن-استئناف-تدفق-للغاز-الروسي-إلى-ألمانيا-1065363965.html
إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
كشفت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T05:48+0000
2022-07-21T05:48+0000
2022-07-21T05:51+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
05:48 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 05:51 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
كشفت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.