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إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220721/إعلام-الشركة-المشغلة-لخط-أنابيب-نورد-ستريم-1-تعلن-استئناف-تدفق-للغاز-الروسي-إلى-ألمانيا-1065363965.html
إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
كشفت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
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إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

05:48 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 05:51 GMT 21.07.2022)
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كشفت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
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