https://arabic.sputniknews.com/20220721/إيران-تدين-الهجوم-على-منتجع-سياحي-في-دهوك-وتؤكد-أن-أمن-العراق-من-أمنها-1065373642.html

إيران تدين الهجوم على منتجع سياحي في دهوك وتؤكد أن أمن العراق من أمنها

إيران تدين الهجوم على منتجع سياحي في دهوك وتؤكد أن أمن العراق من أمنها

أدانت إيران، اليوم الخميس، القصف المنسوب لتركيا على منتجع سياحي في مدينة زاخو بمحافظة دهوك العراقية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T09:35+0000

2022-07-21T09:35+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في بيان، إن "إيران تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدنيين وأدى إلى مقتل وجرح عدد منهم في زاخو العراقية".وأكد ناصر كنعاني أن بلاده تعتبر أمن العراق من أمنها، وأنها لن تتوانى عن تقديم أي مساعدة لبغداد في هذا الشأن.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.ووجه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بإعداد ملف للاعتداءات التركية على أراضيه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد لإبلاغه بالإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، مع وقف إجراءات إرسال سفير جديد.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية، أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، أمس الأربعاء، بقيام متظاهرين في النجف بإنزال العلم عن مقر منح التأشيرة التركية احتجاجا على القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق.

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