https://arabic.sputniknews.com/20220721/إيران-تعلن-التوصل-إلى-مسودة-اتفاق-تشمل-96-من-القضايا-المتعلقة-بالاتفاق-النووي-1065407464.html

إيران تعلن التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي

إيران تعلن التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T21:23+0000

2022-07-21T21:23+0000

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إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في حوار مع التلفزيون الإيراني: "تم التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا لكن ينقصها ضمان مصالحنا الاقتصادية وعلى واشنطن تقديم تعهدات تضمن استفادتنا الكاملة من المزايا الاقتصادية في الاتفاق النووي".وأضاف "كنا وما زلنا جادين في التوصل لاتفاق نووي قوي ومستدام".وتابع "اتهام واشنطن لنا بالتعطيل لا أساس له".وأكد أن بلاده ستواصل المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن هدفها هو تأمين مصالحها والتوصل إلى اتفاق.واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في مطلع الشهر الجاري، محادثات غير مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حول الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي، وسبقت هذه الجولة عدة جولات تفاوضية في فيينا لم تسفر عن تقدم لافت.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني