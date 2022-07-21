https://arabic.sputniknews.com/20220721/إيني-الإيطالية-غازبروم-الروسية-أبلغتنا-بزيادة-إمدادات-الغاز-اليومية-إلى-36-مليون-متر-مكعب-1065375869.html
"إيني" الإيطالية: "غازبروم" الروسية أبلغتنا بزيادة إمدادات الغاز اليومية إلى 36 مليون متر مكعب
"إيني" الإيطالية: "غازبروم" الروسية أبلغتنا بزيادة إمدادات الغاز اليومية إلى 36 مليون متر مكعب
أكدت شركة "إيني" الإيطالية أن شركة "غازبروم" الروسية ستزيد إمدادات الغاز اليومية إلى ما يقرب من 36 مليون متر مكعب. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T10:15+0000
2022-07-21T10:15+0000
2022-07-21T10:15+0000
شركة غازبروم
شركة إيني الإيطالية
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ووفقا لبيان نشره موقع "أنسا سيتو" الإيطالي، أوضحت شركة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، اليوم الخميس، أن "غازبروم" أبلغتها بزيادة إمدادات الغاز من 21 مليون متر مكعب إلى 36 مليون متر مكعب بعد استئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".وقالت "إيني": "أبلغتنا شركة غازبروم أنها ستسلم كميات غاز لحوالي 36 مليون متر مكعب في اليوم، مقارنة بالتسليم اليومي لحوالي 21 مليون متر مكعب في الأيام الأخيرة".ولفت البيان إلى أن "إيني" ستقدم تحديثات في حالة حدوث تغييرات كبيرة في أحجام التسليم التي أبلغت عنها شركة "غازبروم". بالوضع الحالي.وفي منتصف يونيو/ حزيران، خفضت "غازبروم" بشكل كبير إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" بسبب التأخير في أعمال صيانة التوربينات من قبل الشركات الألمانية والكندية، ما أجبر دول الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من احتياطيات الغاز الشتوية والتفكير في العودة إلى إنتاج الفحم.وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، تم إغلاق خط انابيب "نورد ستريم 1"، وذلك من أجل أعمال الصيانة الدورية، لمدة 10 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/إيني-الإيطالية-غازبروم-تزودنا-بكمية-أقل-من-الغاز-بمقدار-11-مليون-متر-مكعب-اليوم-1064945270.html
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شركة غازبروم, شركة إيني الإيطالية
"إيني" الإيطالية: "غازبروم" الروسية أبلغتنا بزيادة إمدادات الغاز اليومية إلى 36 مليون متر مكعب
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أكدت شركة "إيني" الإيطالية أن شركة "غازبروم" الروسية ستزيد إمدادات الغاز اليومية إلى ما يقرب من 36 مليون متر مكعب.
ووفقا لبيان نشره موقع
"أنسا سيتو" الإيطالي، أوضحت شركة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، اليوم الخميس، أن "غازبروم" أبلغتها بزيادة إمدادات الغاز من 21 مليون متر مكعب إلى 36 مليون متر مكعب بعد استئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".
وقالت "إيني": "أبلغتنا شركة غازبروم
أنها ستسلم كميات غاز لحوالي 36 مليون متر مكعب في اليوم، مقارنة بالتسليم اليومي لحوالي 21 مليون متر مكعب في الأيام الأخيرة".
ولفت البيان إلى أن "إيني" ستقدم تحديثات في حالة حدوث تغييرات كبيرة في أحجام التسليم التي أبلغت عنها شركة "غازبروم". بالوضع الحالي.
وكانت شركة إيني قد أعلنت الأسبوع الماضي أن غازبروم خفضت الكمية اليومية لإمدادات الغاز بمقدار 11 مليون متر مكعب، فبعد أن كانت ترسل 32 مليون متر مكعب أصبحت ترسل 21 مليون متر مكعب.
وفي منتصف يونيو/ حزيران، خفضت "غازبروم" بشكل كبير إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" بسبب التأخير في أعمال صيانة التوربينات من قبل الشركات الألمانية والكندية، ما أجبر دول الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من احتياطيات الغاز الشتوية والتفكير في العودة إلى إنتاج الفحم.
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، تم إغلاق خط انابيب
"نورد ستريم 1"، وذلك من أجل أعمال الصيانة الدورية، لمدة 10 أيام.