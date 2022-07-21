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https://arabic.sputniknews.com/20220721/اجتماع-سوري--إيراني-لبحث-العلاقات-الاقتصادية-الثنائية-وسبل-تعزيزها-1065369979.html
اجتماع سوري- إيراني لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تعزيزها
اجتماع سوري- إيراني لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تعزيزها
عقد وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، اجتماعا مع النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، حيث تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:11+0000
2022-07-21T08:11+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "سانا" السورية تصريحات المسؤولين خلال الاجتماع، حيث أكد مخبر رغبة بلاده بتعميق هذه العلاقات وخاصة الاقتصادية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران مؤخراً شكلت منطلقاً وبرنامج عمل لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران.بدوره شكر الوزير المقداد إيران على وقوفها إلى جانب سوريا في الظروف التي تمر فيها مؤكداً حرص الحكومة السورية على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.وأكد المقداد دعم سوريا التام لإيران في كل الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها لرفع العقوبات الأمريكية غير المشروعة المفروضة عليها وإحياء الاتفاق النووي بما يضمن مصالح شعبها وحقوقها في المجال النووي والمجالات الأخرى كافة محملاً الإدارة الأمريكية مسؤولية عرقلة الاتفاق.
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العالم العربي

اجتماع سوري- إيراني لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل تعزيزها

08:11 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Mohammad Damourفصائل المقاومة الفلسطينية في مبنى السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق
فصائل المقاومة الفلسطينية في مبنى السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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عقد وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، اجتماعا مع النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، حيث تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
ونقلت وكالة "سانا" السورية تصريحات المسؤولين خلال الاجتماع، حيث أكد مخبر رغبة بلاده بتعميق هذه العلاقات وخاصة الاقتصادية لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران مؤخراً شكلت منطلقاً وبرنامج عمل لدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران.
بدوره شكر الوزير المقداد إيران على وقوفها إلى جانب سوريا في الظروف التي تمر فيها مؤكداً حرص الحكومة السورية على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.
وأكد المقداد دعم سوريا التام لإيران في كل الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها لرفع العقوبات الأمريكية غير المشروعة المفروضة عليها وإحياء الاتفاق النووي بما يضمن مصالح شعبها وحقوقها في المجال النووي والمجالات الأخرى كافة محملاً الإدارة الأمريكية مسؤولية عرقلة الاتفاق.
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