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استئناف عمل "التيار الشمالي"
استئناف عمل "التيار الشمالي"
أفادت شركة "نورد ستريم آي جي" ومشغلو "أوبال" و"نيل"، بأن الغاز بدأ في التدفق مرة أخرى عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
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وفقًا لشركة "نورد ستريم آي جي"، من الساعة 07:00 إلى 08:00 بتوقيت موسكو، بلغ التدفق المادي ما يقرب من 1.9 مليون متر مكعب، أي حوالي 30% من السعة الإسمية.في الوقت ذاته، تصل ترشيحات المستهلكين الأوروبيين إلى ما يقرب من 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أي 63.9 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز.اقرأ أيضا - إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانياوفي مقابلة مع "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قالت شركة "نورد ستريم": "نحن بصدد استئناف ضخ الغاز. وسيستغرق الأمر عدة ساعات للوصول إلى الكميات المعلن عنها".وقد يعجبك أيضا - إسبانيا "تتنفس الصعداء" بعد استئناف عمل "نورد ستريم"
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استئناف عمل "التيار الشمالي"

11:03 GMT 21.07.2022
© Sputnikخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" يستأنف عمله
خط أنابيب الغاز نورد ستريم يستأنف عمله - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
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أفادت شركة "نورد ستريم آي جي" ومشغلو "أوبال" و"نيل"، بأن الغاز بدأ في التدفق مرة أخرى عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
وفقًا لشركة "نورد ستريم آي جي"، من الساعة 07:00 إلى 08:00 بتوقيت موسكو، بلغ التدفق المادي ما يقرب من 1.9 مليون متر مكعب، أي حوالي 30% من السعة الإسمية.
في الوقت ذاته، تصل ترشيحات المستهلكين الأوروبيين إلى ما يقرب من 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أي 63.9 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز.
اقرأ أيضا - إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا
وفي مقابلة مع "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قالت شركة "نورد ستريم": "نحن بصدد استئناف ضخ الغاز. وسيستغرق الأمر عدة ساعات للوصول إلى الكميات المعلن عنها".
وقد يعجبك أيضا - إسبانيا "تتنفس الصعداء" بعد استئناف عمل "نورد ستريم"
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