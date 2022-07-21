https://arabic.sputniknews.com/20220721/استئناف-عمل-التيار-الشمالي-1065376969.html
استئناف عمل "التيار الشمالي"
استئناف عمل "التيار الشمالي"
أفادت شركة "نورد ستريم آي جي" ومشغلو "أوبال" و"نيل"، بأن الغاز بدأ في التدفق مرة أخرى عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T11:03+0000
2022-07-21T11:03+0000
2022-07-21T11:03+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065377820_31:0:1041:568_1920x0_80_0_0_7d0fc25b4a1b28106cca00b58067da88.jpg
وفقًا لشركة "نورد ستريم آي جي"، من الساعة 07:00 إلى 08:00 بتوقيت موسكو، بلغ التدفق المادي ما يقرب من 1.9 مليون متر مكعب، أي حوالي 30% من السعة الإسمية.في الوقت ذاته، تصل ترشيحات المستهلكين الأوروبيين إلى ما يقرب من 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أي 63.9 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز.اقرأ أيضا - إعلام: الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 1" تعلن استئناف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانياوفي مقابلة مع "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قالت شركة "نورد ستريم": "نحن بصدد استئناف ضخ الغاز. وسيستغرق الأمر عدة ساعات للوصول إلى الكميات المعلن عنها".وقد يعجبك أيضا - إسبانيا "تتنفس الصعداء" بعد استئناف عمل "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065377820_157:0:914:568_1920x0_80_0_0_3d9d4c23114c00f471cb5e297ce622ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
استئناف عمل "التيار الشمالي"
تابعنا عبر
أفادت شركة "نورد ستريم آي جي" ومشغلو "أوبال" و"نيل"، بأن الغاز بدأ في التدفق مرة أخرى عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
وفقًا لشركة "نورد ستريم آي جي"، من الساعة 07:00 إلى 08:00 بتوقيت موسكو، بلغ التدفق المادي ما يقرب من 1.9 مليون متر مكعب، أي حوالي 30% من السعة الإسمية.
في الوقت ذاته، تصل ترشيحات المستهلكين الأوروبيين إلى ما يقرب من 2.66 مليون متر مكعب في الساعة، أي 63.9 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز.
وفي مقابلة مع "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، قالت شركة "نورد ستريم"
: "نحن بصدد استئناف ضخ الغاز. وسيستغرق الأمر عدة ساعات للوصول إلى الكميات المعلن عنها".