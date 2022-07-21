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https://arabic.sputniknews.com/20220721/استطلاع-50-من-الأمريكيين-يتوقعون-اندلاع-حرب-أهلية-في-البلاد-خلال-سنوات-قليلة-1065396993.html
استطلاع: 50% من الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال سنوات قليلة
استطلاع: 50% من الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال سنوات قليلة
كشف استطلاع رأي في الولايات المتحدة أن أكثر من نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال سنوات قليلة. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T15:09+0000
2022-07-21T15:09+0000
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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، جاء ذلك وفق دراسة أجراها مجموعة من الأكاديميين المرتبطين ببرنامج أبحاث منع العنف في جامعة كاليفورنيا ومركز أبحاث العنف باستخدام الأسلحة النارية.وكشف الاستطلاع الذي أجري على 8620 بالغاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن مستويات مثيرة للقلق من "الاغتراب" و"عدم الثقة" والميل المتزايد إلى اللجوء إلى العنف في البلاد.أكثر من 40% اعتبروا إن وجود زعيم قوي أكثر أهمية من الديمقراطية وأن "المولودين من البيض يتم استبدالهم بالمهاجرين" وهي نظرية مؤامرة يُعرف باسم "نظرية الاستبدال العظيم" وتقول بأن جهات ما تعمل حثيثاً على استبدال البيض بالمهاجرين في الغرب.ما يقرب من خُمس المستطلعة آراؤهم اعترفوا إنهم سيحملون مسدساً خلال أي توتر سياسي في السنوات المقبلة، بينما قال 4% إنه من المرجح أن "يطلقوا النار على شخص ما".وقال غارين وينتموت المشرف على الدراسة، وهو خبير الصحة العامة بالجامعة، إنه يحذر منذ سنوات من تزايد معدلات امتلاك السلاح، وإن النتائج التي توصل إليها كانت قاتمة للغاية وتجاوزت أسوأ التوقعات.وأضاف أنه لا تزال هناك أرضية للأمل لأن معظم المستطلعة آراؤهم "رفضوا العنف السياسي تماماً"، معتبراً أن الدراسة بمثابة تنبيه للناس للتعرف على التهديد والاستجابة له.
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استطلاع: 50% من الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال سنوات قليلة

15:09 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Stringer  / الذهاب إلى بنك الصورتوافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد
توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Stringer
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كشف استطلاع رأي في الولايات المتحدة أن أكثر من نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال سنوات قليلة.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، جاء ذلك وفق دراسة أجراها مجموعة من الأكاديميين المرتبطين ببرنامج أبحاث منع العنف في جامعة كاليفورنيا ومركز أبحاث العنف باستخدام الأسلحة النارية.
وكشف الاستطلاع الذي أجري على 8620 بالغاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن مستويات مثيرة للقلق من "الاغتراب" و"عدم الثقة" والميل المتزايد إلى اللجوء إلى العنف في البلاد.
وقال أكثر من ثلثي المستطلعين إنهم يرون "تهديداً خطيراً لديمقراطيتنا"، بينما وافق 50.1% على عبارة تقول إنه "في السنوات القليلة المقبلة، ستكون هناك حرب أهلية في الولايات المتحدة".
أكثر من 40% اعتبروا إن وجود زعيم قوي أكثر أهمية من الديمقراطية وأن "المولودين من البيض يتم استبدالهم بالمهاجرين" وهي نظرية مؤامرة يُعرف باسم "نظرية الاستبدال العظيم" وتقول بأن جهات ما تعمل حثيثاً على استبدال البيض بالمهاجرين في الغرب.
ما يقرب من خُمس المستطلعة آراؤهم اعترفوا إنهم سيحملون مسدساً خلال أي توتر سياسي في السنوات المقبلة، بينما قال 4% إنه من المرجح أن "يطلقوا النار على شخص ما".
توافد قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
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وقال غارين وينتموت المشرف على الدراسة، وهو خبير الصحة العامة بالجامعة، إنه يحذر منذ سنوات من تزايد معدلات امتلاك السلاح، وإن النتائج التي توصل إليها كانت قاتمة للغاية وتجاوزت أسوأ التوقعات.
وأضاف أنه لا تزال هناك أرضية للأمل لأن معظم المستطلعة آراؤهم "رفضوا العنف السياسي تماماً"، معتبراً أن الدراسة بمثابة تنبيه للناس للتعرف على التهديد والاستجابة له.
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