https://arabic.sputniknews.com/20220721/افتتاح-الدورة-الأولى-للحوار-التشاوري-السنوي-للقادة-الأفارقة-الشباب-بالمغرب-1065376712.html

افتتاح الدورة الأولى للحوار التشاوري السنوي للقادة الأفارقة الشباب بالمغرب

افتتاح الدورة الأولى للحوار التشاوري السنوي للقادة الأفارقة الشباب بالمغرب

افتتحت أعمال الدورة الأولى للحوار التشاوري السنوي للقادة الأفارقة الشباب بالمغرب، أمس الأربعاء، تحت شعار "تعزيز مكتسباتنا: إرساء شراكات لبرنامج نهضة أفريقيا". 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T10:46+0000

2022-07-21T10:46+0000

2022-07-21T10:46+0000

القارة

أخبار المغرب اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065376072_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_073ad288904c07fc5fc8347946263539.jpg

وبحسب بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "يشارك في هذا الحوار المستمر على مدى ثلاثة أيام، وزراء الشباب لعدد من الدول الأفريقية ورؤساء مجالس شباب بالقارة الأفريقية، فضلا عن مشاركة عدد من القادة الشباب من 40 دولة أفريقية".ويهدف الحوار التشاوري الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد الأفريقي للشباب، بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، إلى توفير مناخ ملائم من أجل تقييم التحديات والانتظارات، وتحديد رؤية واضحة وخارطة طريق للوصول إلى مقاربة مرنة وشاملة بشأن بحث الحلول للنتائج التي قدمتها الدول الأعضاء.وحضر افتتاح الاجتماع، وزير الشباب والثقافة المغربي، محمد المهدي بنسعيد، ورئيس الاتحاد الأفريقي للشباب، موموني ديالا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأفريقية والأممية.وأكد بنسعيد أن هذا الحوار يجب أن يكون فضاء لنقاش التحديات التي تواجه شباب أفريقيا، والفرص التي تتيحها القارة، مشيرا إلى أن القارة السمراء توجد حاليا في صلب المنافسة الدولية، بسبب ثرواتها الطبيعية ومواردها البشرية الهائلة، ولا سيما 400 مليون شاب أفريقي.ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي للشباب، موموني ديالا، أن هذا الحدث يهدف إلى تحفيز الشباب الأفريقي على تكوين رؤية موحدة لبناء القارة السمراء ومواجهة التحديات الراهنة، مضيفا أن "أفريقيا تمثل مستقبل العالم".وشدد على الحاجة إلى شباب أفريقي معبأ لمواجهة مختلف الأزمات الإنسانية والغذائية، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب مطالبون بأداء دورهم الكامل في تنمية القارة.وتتركز مناقشات الدورة الأولى للحوار التشاوري السنوي للقادة الأفارقة الشباب في خمس جلسات عامة موضوعاتية، على تعزيز المكتسبات، والتخفيف من أزمة الهجرة في أفريقيا، وتوطيد السلام والأمن، وكيفية مواجهة التحديات المناخية، وكذلك الشمول الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.وتتمثل مهام الاتحاد، الذي افتتح مقره الجديد في فبراير/شباط الماضي في الرباط، في تعزيز قيمه ومبادئه، خاصة تلك المتعلقة بالسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة بهدف تحقيق الاندماج الأفريقي.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/السيسي-إذا-أردنا-تغيير-وجه-القارة-الأفريقية-فالبداية-تكون-من-البنية-الأساسية-1063700670.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

القارة, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن