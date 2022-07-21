افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
© Sputnik . Usama Dyub
افتتح في محافظة حمص وسط سوريا فرع لـ"مبادرة السلام السورية الروسية" بالتعاون بين مركز التنسيق الروسي في حميميم، ومحافظة حمص.
وشهد حفل الافتتاح حضوراً رسميا وشعبياً بمشاركة وجهاء عشائر ورجال دين وشخصيات رسمية، وتم تكريم 40 شخصاً من أسر الشهداء والجرحى
وتهدف "مبادرة السلام السورية الروسية" إلى "تقديم مختلف الخدمات الإنسانية والاجتماعية لذوي الشهداء والجرحى، ليكون المكتب الثالث للمبادرة في سوريا، بعد مكتبي طرطوس والعاصمة دمشق".
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
© Sputnik . Usama Dyub
وقال رئيس مكتب مبادرة السلام السورية الروسية في سوريا الدكتور أحمد الكود لـ"سبوتنيك": إن افتتاح فرع المكتب في محافظة حمص، يأتي استكمالاً لافتتاح مكاتب للمبادرة في كل المحافظات السورية، لدعم أسر الشهداء والجرحى، تقديراً لما قدموه من تضحيات إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية".
وتوجه الكود بالشكر للشعب والدولة الروسية لما قدموه ويقدمونه من دعم في شتى المجالات لسوريا، لافتا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مراكز خدمات طبية وتعليمية في سياق المبادرة.
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
© Sputnik . Usama Dyub
بدوره قال مدير فرع المبادرة بحمص أسامة الكاسم لـ"سبوتنيك" : "المبادرة إنسانية اجتماعية ثقافية شاملة وداعمة، في كافة المجالات للمواطنين وجرحى الجيش العربي السوري وذوي الشهداء"، مشيراً إلى أن الفرع، سيغطي كافة أحياء مدينة حمص ومناطق المحافظة، في سعي من المبادرة لتقديم خدماتها الطبية والإنسانية، لكل أطياف المجتمع السوري.
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
© Sputnik . Usama Dyub
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة السلام السورية الروسية تأسست عام 2019 وهي مبادرة إنسانية اجتماعية شاملة هدفها نشر الوعي والخير والسلام بمكنوناته العلمية والاقتصادية والاجتماعية.