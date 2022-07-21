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https://arabic.sputniknews.com/20220721/افتتاح-مقر-مبادرة-السلام-السورية-الروسية-في-حمص-1065390474.html
افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتح في محافظة حمص وسط سوريا فرع لـ"مبادرة السلام السورية الروسية" بالتعاون بين مركز التنسيق الروسي في حميميم، ومحافظة حمص. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T13:28+0000
2022-07-21T13:28+0000
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وشهد حفل الافتتاح حضوراً رسميا وشعبياً بمشاركة وجهاء عشائر ورجال دين وشخصيات رسمية، وتم تكريم 40 شخصاً من أسر الشهداء والجرحىوتهدف "مبادرة السلام السورية الروسية" إلى "تقديم مختلف الخدمات الإنسانية والاجتماعية لذوي الشهداء والجرحى، ليكون المكتب الثالث للمبادرة في سوريا، بعد مكتبي طرطوس والعاصمة دمشق".وتوجه الكود بالشكر للشعب والدولة الروسية لما قدموه ويقدمونه من دعم في شتى المجالات لسوريا، لافتا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مراكز خدمات طبية وتعليمية في سياق المبادرة.بدوره قال مدير فرع المبادرة بحمص أسامة الكاسم لـ"سبوتنيك" : "المبادرة إنسانية اجتماعية ثقافية شاملة وداعمة، في كافة المجالات للمواطنين وجرحى الجيش العربي السوري وذوي الشهداء"، مشيراً إلى أن الفرع، سيغطي كافة أحياء مدينة حمص ومناطق المحافظة، في سعي من المبادرة لتقديم خدماتها الطبية والإنسانية، لكل أطياف المجتمع السوري.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة السلام السورية الروسية تأسست عام 2019 وهي مبادرة إنسانية اجتماعية شاملة هدفها نشر الوعي والخير والسلام بمكنوناته العلمية والاقتصادية والاجتماعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/مقبرة-الجيش-القيصري-في-حمص-القديمة-نفحة-من-الذاكرة-الروسية-السورية-صور-وفيديو--1062297715.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا

افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص

13:28 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتاح مقر مبادرة السلام السورية الروسية في حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Usama Dyub
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افتتح في محافظة حمص وسط سوريا فرع لـ"مبادرة السلام السورية الروسية" بالتعاون بين مركز التنسيق الروسي في حميميم، ومحافظة حمص.
وشهد حفل الافتتاح حضوراً رسميا وشعبياً بمشاركة وجهاء عشائر ورجال دين وشخصيات رسمية، وتم تكريم 40 شخصاً من أسر الشهداء والجرحى
وتهدف "مبادرة السلام السورية الروسية" إلى "تقديم مختلف الخدمات الإنسانية والاجتماعية لذوي الشهداء والجرحى، ليكون المكتب الثالث للمبادرة في سوريا، بعد مكتبي طرطوس والعاصمة دمشق".
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتاح مقر مبادرة السلام السورية الروسية في حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
© Sputnik . Usama Dyub

وقال رئيس مكتب مبادرة السلام السورية الروسية في سوريا الدكتور أحمد الكود لـ"سبوتنيك": إن افتتاح فرع المكتب في محافظة حمص، يأتي استكمالاً لافتتاح مكاتب للمبادرة في كل المحافظات السورية، لدعم أسر الشهداء والجرحى، تقديراً لما قدموه من تضحيات إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية".

وتوجه الكود بالشكر للشعب والدولة الروسية لما قدموه ويقدمونه من دعم في شتى المجالات لسوريا، لافتا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مراكز خدمات طبية وتعليمية في سياق المبادرة.
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتاح مقر مبادرة السلام السورية الروسية في حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
© Sputnik . Usama Dyub
بدوره قال مدير فرع المبادرة بحمص أسامة الكاسم لـ"سبوتنيك" : "المبادرة إنسانية اجتماعية ثقافية شاملة وداعمة، في كافة المجالات للمواطنين وجرحى الجيش العربي السوري وذوي الشهداء"، مشيراً إلى أن الفرع، سيغطي كافة أحياء مدينة حمص ومناطق المحافظة، في سعي من المبادرة لتقديم خدماتها الطبية والإنسانية، لكل أطياف المجتمع السوري.
© Sputnik . Usama Dyubافتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
افتتاح مقر مبادرة السلام السورية الروسية في حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
افتتاح مقر "مبادرة السلام السورية الروسية" في حمص
© Sputnik . Usama Dyub
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة السلام السورية الروسية تأسست عام 2019 وهي مبادرة إنسانية اجتماعية شاملة هدفها نشر الوعي والخير والسلام بمكنوناته العلمية والاقتصادية والاجتماعية.
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