عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الإمارات-تتحدث-عن-صواب-موقف-دول-المنطقة-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-1065378338.html
الإمارات تتحدث عن "صواب" موقف دول المنطقة تجاه الأزمة الأوكرانية
الإمارات تتحدث عن "صواب" موقف دول المنطقة تجاه الأزمة الأوكرانية
رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن "تطورات الملف الأوكراني تُظهر صواب موقف دول المنطقة من الأزمة". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T11:09+0000
2022-07-21T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103979/20/1039792004_434:0:5270:2720_1920x0_80_0_0_08f7dbb56fcb95383928bb5ee49c1bf8.jpg
وقال قرقاش، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": إنه "ومع شلل آليات النظام الدولي بالحفظ على السلام والاستقرار تبقى مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي، أن روسيا ممتنة لكل من تركيا والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، على عرض الوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية بطهران: "فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك الإمارات، وهي [الدول الثلاث] تمتلك القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، المهتمين بتسوية هذه الأزمة".وأكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس/آذار الماضي، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح ولي العهد السعودي في ذلك الوقت، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار. وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103979/20/1039792004_1378:0:5005:2720_1920x0_80_0_0_ade7cc81fc9f2d584b7102bb4f3fc5cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تتحدث عن "صواب" موقف دول المنطقة تجاه الأزمة الأوكرانية

11:09 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
تابعنا عبرTelegram
رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن "تطورات الملف الأوكراني تُظهر صواب موقف دول المنطقة من الأزمة".
وقال قرقاش، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": إنه "ومع شلل آليات النظام الدولي بالحفظ على السلام والاستقرار تبقى مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي، أن روسيا ممتنة لكل من تركيا والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، على عرض الوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية بطهران: "فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك الإمارات، وهي [الدول الثلاث] تمتلك القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، المهتمين بتسوية هذه الأزمة".
وأكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس/آذار الماضي، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح ولي العهد السعودي في ذلك الوقت، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار. وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала