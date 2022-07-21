https://arabic.sputniknews.com/20220721/الإمارات-تتحدث-عن-صواب-موقف-دول-المنطقة-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-1065378338.html
الإمارات تتحدث عن "صواب" موقف دول المنطقة تجاه الأزمة الأوكرانية
الإمارات تتحدث عن "صواب" موقف دول المنطقة تجاه الأزمة الأوكرانية
رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن "تطورات الملف الأوكراني تُظهر صواب موقف دول المنطقة من الأزمة". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T11:09+0000
2022-07-21T11:09+0000
2022-07-21T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال قرقاش، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": إنه "ومع شلل آليات النظام الدولي بالحفظ على السلام والاستقرار تبقى مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي، أن روسيا ممتنة لكل من تركيا والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، على عرض الوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية بطهران: "فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك الإمارات، وهي [الدول الثلاث] تمتلك القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، المهتمين بتسوية هذه الأزمة".وأكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس/آذار الماضي، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح ولي العهد السعودي في ذلك الوقت، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار. وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تتحدث عن "صواب" موقف دول المنطقة تجاه الأزمة الأوكرانية
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رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن "تطورات الملف الأوكراني تُظهر صواب موقف دول المنطقة من الأزمة".
وقال قرقاش، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": إنه "ومع شلل آليات النظام الدولي بالحفظ على السلام والاستقرار تبقى مواقف الإقليم متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي، أن روسيا ممتنة لكل من تركيا والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، على عرض الوساطة
من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية بطهران: "فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك الإمارات، وهي [الدول الثلاث] تمتلك القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، المهتمين بتسوية هذه الأزمة".
وأكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع مارس/آذار الماضي، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح ولي العهد السعودي في ذلك الوقت، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار. وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة.