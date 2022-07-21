https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-العقوبات-الجديدة-تشمل-المنتجات-التي-يمكن-أن-تعزز-القدرات-العسكرية-الروسية-1065380391.html

الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تشمل المنتجات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية الروسية

الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تشمل المنتجات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن أن العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا تشمل تشمل المنتجات التي يمكن أن تستخدمها لتعزيز القدرات العسكرية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T11:41+0000

2022-07-21T11:41+0000

2022-07-21T11:48+0000

روسيا

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وتشمل الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الذهب الروسي، كما وسعت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، ولكنها خففت بشكل كبير عددا من القيود المالية ضد صادرات النفط والمواد الغذائية الروسية ورفعت بعض الحظر على توريد بعض السلع والخدمات للطيران إلى روسيا.وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "الحزمة الجديدة من العقوبات صدرت لتوضيح وتعديل العقوبات، ستشمل العقوبات حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب من روسيا، بما في ذلك المجوهرات".وجاء في البيان: "قرر الاتحاد الأوروبي توسيع الإعفاءات من القيود للسماح بالمعاملات مع هياكل الدولة الفردية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط".وتابع: "كما رفع الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على توريد عدد من السلع والخدمات والتقنيات إلى روسيا لصناعة الطيران، وهو ما تتطلبه معايير سلامة الطيران الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي."وفي الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع القائمة السوداء للأفراد والكيانات القانونية وقائمة السلع والتكنولوجيات.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065373819.html

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