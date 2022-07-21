https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-شراء-أو-استيراد-الذهب-من-روسيا-ابتداء-من-22-يوليو-1065405988.html
الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب من روسيا ابتداء من 22 يوليو
الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب من روسيا ابتداء من 22 يوليو
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو/ تموز الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو.. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T20:07+0000
2022-07-21T20:07+0000
2022-07-21T20:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو".كما أدرج الاتحاد الأوروبي "بنك (سبيربنك) الروسي على قائمة العقوبات".
https://arabic.sputniknews.com/20220721/روسيا-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-غير-شرعية-ومحاولات-الضغط-على-موسكو-غير-مجدية--1065405844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210785_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e8d2129a06196e7dd7795c2662d640af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب من روسيا ابتداء من 22 يوليو
20:07 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 20:35 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو/ تموز الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو..
بروكسل - سبوتنيك. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو".
وأدرج الاتحاد الأوروبي "يوري تشايكا، المبعوث الرئاسي الروسي لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية، في قائمة الإجراءات التقييدية".
كما أدرج الاتحاد الأوروبي "بنك (سبيربنك) الروسي على قائمة العقوبات".