https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-شراء-أو-استيراد-الذهب-من-روسيا-ابتداء-من-22-يوليو-1065405988.html

الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب من روسيا ابتداء من 22 يوليو

الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب من روسيا ابتداء من 22 يوليو

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو/ تموز الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو.. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

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بروكسل - سبوتنيك. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو".كما أدرج الاتحاد الأوروبي "بنك (سبيربنك) الروسي على قائمة العقوبات".

https://arabic.sputniknews.com/20220721/روسيا-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-غير-شرعية-ومحاولات-الضغط-على-موسكو-غير-مجدية--1065405844.html

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