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الخارجية الروسية تعلق على انسحاب الغرب من حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة ضد موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يحظر-شراء-أو-استيراد-الذهب-من-روسيا-ابتداء-من-22-يوليو-1065405988.html
الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب من روسيا ابتداء من 22 يوليو
الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب من روسيا ابتداء من 22 يوليو
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو/ تموز الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو.. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
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بروكسل - سبوتنيك. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو".كما أدرج الاتحاد الأوروبي "بنك (سبيربنك) الروسي على قائمة العقوبات".
https://arabic.sputniknews.com/20220721/روسيا-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-غير-شرعية-ومحاولات-الضغط-على-موسكو-غير-مجدية--1065405844.html
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العالم

الاتحاد الأوروبي يحظر شراء أو استيراد الذهب من روسيا ابتداء من 22 يوليو

20:07 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 20:35 GMT 21.07.2022)
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Mike Groll
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قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو/ تموز الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو..
بروكسل - سبوتنيك. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو".

وأدرج الاتحاد الأوروبي "يوري تشايكا، المبعوث الرئاسي الروسي لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية، في قائمة الإجراءات التقييدية".

كما أدرج الاتحاد الأوروبي "بنك (سبيربنك) الروسي على قائمة العقوبات".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تعلق على انسحاب الغرب من حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة ضد موسكو
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