https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-10-شخصيات-عسكرية-سورية--1065384036.html

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية

أدرج الاتحاد الأوروبي عددا من ضباط الجيش السوري ومنظمات أمنية في قوائم العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T12:43+0000

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روسيا

العالم العربي

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وأكد الاتحاد الأوروبي أن سبب شمل الشخصيات العسكرية يعود إلى تورطهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأكد البيان أنه في المجموع، تم تضمين عشرة أشخاص سوريين ومنظمتين في القائمة السوداء.ويتهم الاتحاد الأوروبي ضباط الجيش السوري بـ" تجنيد " مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-العقوبات-الجديدة-تشمل-المنتجات-التي-يمكن-أن-تعزز-القدرات-العسكرية-الروسية-1065380391.html

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روسيا, العالم العربي