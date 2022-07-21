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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية
أدرج الاتحاد الأوروبي عددا من ضباط الجيش السوري ومنظمات أمنية في قوائم العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T12:43+0000
2022-07-21T12:52+0000
روسيا
العالم العربي
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وأكد الاتحاد الأوروبي أن سبب شمل الشخصيات العسكرية يعود إلى تورطهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأكد البيان أنه في المجموع، تم تضمين عشرة أشخاص سوريين ومنظمتين في القائمة السوداء.ويتهم الاتحاد الأوروبي ضباط الجيش السوري بـ" تجنيد " مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-العقوبات-الجديدة-تشمل-المنتجات-التي-يمكن-أن-تعزز-القدرات-العسكرية-الروسية-1065380391.html
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روسيا, العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية

12:43 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 12:52 GMT 21.07.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أدرج الاتحاد الأوروبي عددا من ضباط الجيش السوري ومنظمات أمنية في قوائم العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن سبب شمل الشخصيات العسكرية يعود إلى تورطهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأكد البيان أنه في المجموع، تم تضمين عشرة أشخاص سوريين ومنظمتين في القائمة السوداء.
ويتهم الاتحاد الأوروبي ضباط الجيش السوري بـ" تجنيد " مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تشمل المنتجات التي يمكن أن تعزز القدرات العسكرية الروسية
11:41 GMT
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Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMT
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