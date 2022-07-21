https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يفرض-عقوبات-على-10-شخصيات-عسكرية-سورية--1065384036.html
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية
أدرج الاتحاد الأوروبي عددا من ضباط الجيش السوري ومنظمات أمنية في قوائم العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T12:43+0000
2022-07-21T12:43+0000
2022-07-21T12:52+0000
روسيا
العالم العربي
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وأكد الاتحاد الأوروبي أن سبب شمل الشخصيات العسكرية يعود إلى تورطهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأكد البيان أنه في المجموع، تم تضمين عشرة أشخاص سوريين ومنظمتين في القائمة السوداء.ويتهم الاتحاد الأوروبي ضباط الجيش السوري بـ" تجنيد " مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-العقوبات-الجديدة-تشمل-المنتجات-التي-يمكن-أن-تعزز-القدرات-العسكرية-الروسية-1065380391.html
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روسيا, العالم العربي
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 شخصيات عسكرية سورية
12:43 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 12:52 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
أدرج الاتحاد الأوروبي عددا من ضباط الجيش السوري ومنظمات أمنية في قوائم العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن سبب شمل الشخصيات العسكرية يعود إلى تورطهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأكد البيان
أنه في المجموع، تم تضمين عشرة أشخاص سوريين ومنظمتين في القائمة السوداء.
ويتهم الاتحاد الأوروبي ضباط الجيش السوري بـ" تجنيد " مقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.