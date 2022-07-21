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الاستخبارات الأمريكية: بوتين ممتلئ بالصحة
الاستخبارات الأمريكية: بوتين ممتلئ بالصحة
تطرق مدير الـ"سي آي إيه" في حديثه خلال مؤتمر "آسبن للأمن" إلى ما أشيع عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T05:19+0000
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وكشف أن المعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الأمريكية تفيد أن بوتين يتمتع بصحة جيدة.فقد قال وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية: "هناك شائعات شتى عن حالة الرئيس بوتين الصحية، ولكنه ممتلئ بالصحة على قدر علمنا".
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الاستخبارات الأمريكية: بوتين ممتلئ بالصحة

05:19 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، إيران 19 يوليو 2022
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تطرق مدير الـ"سي آي إيه" في حديثه خلال مؤتمر "آسبن للأمن" إلى ما أشيع عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكشف أن المعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الأمريكية تفيد أن بوتين يتمتع بصحة جيدة.
فقد قال وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية: "هناك شائعات شتى عن حالة الرئيس بوتين الصحية، ولكنه ممتلئ بالصحة على قدر علمنا".
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