https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاستخبارات-الأمريكية-بوتين-ممتلئ-بالصحة-1065363653.html
الاستخبارات الأمريكية: بوتين ممتلئ بالصحة
الاستخبارات الأمريكية: بوتين ممتلئ بالصحة
تطرق مدير الـ"سي آي إيه" في حديثه خلال مؤتمر "آسبن للأمن" إلى ما أشيع عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T05:19+0000
2022-07-21T05:19+0000
2022-07-21T05:19+0000
العالم
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وكشف أن المعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الأمريكية تفيد أن بوتين يتمتع بصحة جيدة.فقد قال وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية: "هناك شائعات شتى عن حالة الرئيس بوتين الصحية، ولكنه ممتلئ بالصحة على قدر علمنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاستخبارات الأمريكية: بوتين ممتلئ بالصحة
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تطرق مدير الـ"سي آي إيه" في حديثه خلال مؤتمر "آسبن للأمن" إلى ما أشيع عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكشف أن المعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الأمريكية تفيد أن بوتين يتمتع بصحة جيدة.
فقد قال وليام بيرنز
، مدير وكالة الاستخبارات المركزية: "هناك شائعات شتى عن حالة الرئيس بوتين الصحية، ولكنه ممتلئ بالصحة على قدر علمنا".