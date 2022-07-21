https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاستخبارات-الأمريكية-تحذر-من-امتلاك-إيران-لأكبر-ترسانة-صواريخ-بالشرق-الأوسط-1065398159.html
الاستخبارات الأمريكية تحذر من "امتلاك إيران" لأكبر ترسانة صواريخ بالشرق الأوسط
الاستخبارات الأمريكية تحذر من "امتلاك إيران" لأكبر ترسانة صواريخ بالشرق الأوسط
حذر وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، من "امتلاك" إيران لأكبر ترسانة صواريخ في منطقة الشرق الأوسط. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T15:35+0000
2022-07-21T15:35+0000
2022-07-21T15:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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وقال بيرنز خلال منتدى "أسبن" الأمني الذي يعقد بولاية كولورادو الأمريكية، إن الصواريخ والمسيرات الإيرانية "تشكل تهديدا متزايد الأهمية".واعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية أن الاهتمام الروسي بشراء مسيّرات من إيران "أمر مقلق"، بحسب وكالة "بلومبرغ".وأشار بيرنز إلى صعوبة فهم الخيارات التكتيكية للرئيس الروسي، دون فهم طريقة تفكيره.وأضاف قائلا: "إنه متشكّك بلا هوادة، ومدرك دوما لنقاط الضعف التي يمكنه الاستفادة منها".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
الاستخبارات الأمريكية تحذر من "امتلاك إيران" لأكبر ترسانة صواريخ بالشرق الأوسط
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حذر وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، من "امتلاك" إيران لأكبر ترسانة صواريخ في منطقة الشرق الأوسط.
وقال بيرنز خلال منتدى "أسبن" الأمني الذي يعقد بولاية كولورادو الأمريكية، إن الصواريخ والمسيرات الإيرانية "تشكل تهديدا متزايد الأهمية".
واعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية أن الاهتمام الروسي بشراء مسيّرات من إيران "أمر مقلق"، بحسب وكالة "بلومبرغ"
.
وأشار بيرنز إلى صعوبة فهم الخيارات التكتيكية للرئيس الروسي، دون فهم طريقة تفكيره.
وأضاف قائلا: "إنه متشكّك بلا هوادة، ومدرك دوما لنقاط الضعف التي يمكنه الاستفادة منها".