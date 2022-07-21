https://arabic.sputniknews.com/20220721/البرلمان-البريطاني-بوريس-جونسون-قد-يواجه-الطرد-نتيجة-انتهاك-قانون-كوفيد-1065376485.html

البرلمان البريطاني: بوريس جونسون قد يواجه الطرد نتيجة انتهاك قانون كوفيد

البرلمان البريطاني: بوريس جونسون قد يواجه الطرد نتيجة انتهاك قانون كوفيد

حذرت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني اليوم الخميس، من أن بوريس جونسون قد يواجه طرده من البرلمان من قبل الناخبين إذا تبين أنه كذب بشأن قضية "بارتيغيت" المتعلقة... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T10:35+0000

2022-07-21T10:35+0000

2022-07-21T10:35+0000

العالم

بوريس جونسون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc67351a27607b202706ba1ce77db9f9.jpg

ويخضع رئيس الوزراء المنتهية ولايته للتحقيق من قبل لجنة الامتيازات التابعة لمجلس العموم بشأن إنكاره السابق لخرق قواعد جائحة كوفيد في مقر رئيس الحكومة في "داونينغ ستريت".وكشفت اللجنة الآن أن جونسون قد يضطر إلى خوض انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية في "أوكسبريدج" و"ساوث رويسليب"، إذا تمت معاقبته نتيجة لتحقيقاتهم حول ما إذا كان قد ضلل النواب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما أكدت اللجنة أيضا أنها ستخضع رئيس الوزراء لاستجوابه شخصيا أمامها - وتحت القسم - بشأن فضيحة "بارتيغيت"، والتي من المتوقع أن يتم إجراؤها علنا.لكن احتمالية استمرار المعركة حول "بارتيغيت" ستزيد من التكهنات بأن جونسون سوف يستقيل من مجلس العموم بعد فترة وجيزة من مغادرته رسميا كرئيس للوزراء في السادس من سبتمبر/أيلول.وبموجب قانون استدعاء أعضاء البرلمان، يصبح عضو البرلمان خاضعا لطلب سحب الثقة إذا تم تعليقه من مجلس العموم لمدة أسبوعين، أو 10 أيام جلوس، حيث يتم بعد ذلك إجراء انتخابات فرعية في دائرة النواب إذا وقع أكثر من 10% من الناخبين المحليين على عريضة سحب الثقة.وكجزء من تقرير جديد هذا الصباح، نشرت لجنة الامتيازات رسالة من رئيس مجلس العموم السير ليندساي هويل تؤكد أن جونسون قد يواجه الاستدعاء كجزء من عملية التحقيق.وكشف السير ليندساي، في رسالة إلى النائب العمالي البارز هارييت هارمان، رئيسة اللجنة، أنه سعى للحصول على مشورة قانونية بشأن هذه المسألة من هيئة مراقبة الجودة المستقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/الشعب-البريطاني-يرد-بعبارة-بئس-المصير-على-كلمة-جونسون-الوداعية-فيديو-1065343440.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, بوريس جونسون