https://arabic.sputniknews.com/20220721/البنك-المركزي-التركي-يثبت-سعر-الفائدة-عند-14-بالمئة-للشهر-السابع-على-التوالي-1065381913.html

البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 14 بالمئة للشهر السابع على التوالي

البنك المركزي التركي يثبت سعر الفائدة عند 14 بالمئة للشهر السابع على التوالي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 14%، وذلك للشهر السابع على التوالي رغم استمرار الليرة التركية في الانهيار واقتراب... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T12:05+0000

2022-07-21T12:05+0000

2022-07-21T12:05+0000

أخبار تركيا اليوم

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أنطاكيا– سبوتنيك - وقال المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، "تواصل المخاطر الجيوسياسية تأثيرها السلبي مما تسبب في المزيد من إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي".وأشار البيان إلى أن "تنبؤات النمو العالمي لا تزال تحدث بشكل تنازلي"، موضحا أن "زيادة حالة الغموض في الأمن الغذائي العالمي بسبب الحظر التجاري، وارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرار قيود العرض في بعض القطاعات، لا سيما في مجال الأغذية الأساسية والطاقة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجين والمستهلكين على المستوى الدولي".ولفت البيان إلى أن "لجنة السياسة النقدية قررت تثبيت أسعار الفائدة بناء على توقعاتها بأن عملية انخفاض التضخم ستبدأ مع إعادة إرساء قواعد السلام العالمي جنبا إلى جنب مع الخطوات المتخذة لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي".وخفض البنك المركزي سعر الفائدة في البلاد تدريجيا إلى 14% في الخريف الماضي وظل دون تغيير منذ ذلك الحين. وهبطت الليرة 44% مقابل الدولار العام الماضي، وهبطت 21% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.وارتفع معدل التضخم في تركيا بما يقرب من 79% خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ ربع قرن، لكنه كان أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر يونيو/ حزيران في تركيا 78.62%، بحسب معهد الإحصاء التركي، وهي أعلى قراءة تضخم سنوية في البلاد منذ 24 عاما. وصل متوسط تقديرات "بلومبيرغ" في مسح لتوقعات المحللين إلى معدل 79.95%.أثرت أسعار المستهلكين المرتفعة بشدة على السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة، مع وجود أمل ضئيل في التحسن على المدى القريب نتيجة للأزمة الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض حاد في قيمة الليرة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

https://arabic.sputniknews.com/20211117/أردوغان-تركيا-مستمرة-في-تخفيضات-الفائدة-1050728486.html

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أخبار تركيا اليوم