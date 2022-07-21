https://arabic.sputniknews.com/20220721/البيت-الأبيض-يعلن-إصابة-الرئيس-الأمريكي-جو-بايدن-بفيروس-كورونا--1065393078.html
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابية لفيروس كورونا، ولديه أعراض خفيفة، ويعمل... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:25+0000
2022-07-21T14:25+0000
2022-07-21T14:33+0000
العالم
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وأشارت إلى أن بايدن تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح وهو يعاني من أعراض خفيفة جدا"، سيعمل عن بعد حتى سلبية الاختبار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا
14:25 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 14:33 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابية لفيروس كورونا، ولديه أعراض خفيفة، ويعمل حاليا عن بعد.
وأشارت إلى أن بايدن تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح وهو يعاني من أعراض خفيفة جدا"، سيعمل عن بعد حتى سلبية الاختبار.