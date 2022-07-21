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البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا
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البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابية لفيروس كورونا، ولديه أعراض خفيفة، ويعمل... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:25+0000
2022-07-21T14:33+0000
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وأشارت إلى أن بايدن تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح وهو يعاني من أعراض خفيفة جدا"، سيعمل عن بعد حتى سلبية الاختبار.
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البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا

14:25 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 14:33 GMT 21.07.2022)
© AFP 2022 / ANDREW HARNIKالرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر
الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / ANDREW HARNIK
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يتبع
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن إيجابية لفيروس كورونا، ولديه أعراض خفيفة، ويعمل حاليا عن بعد.
وأشارت إلى أن بايدن تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح وهو يعاني من أعراض خفيفة جدا"، سيعمل عن بعد حتى سلبية الاختبار.
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