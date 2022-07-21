https://arabic.sputniknews.com/20220721/التعليم-المصرية-تعلن-موعد-بداية-العام-الدراسي-المقبل-ونهايته-1065392277.html
التعليم المصرية تعلن موعد بداية العام الدراسي المقبل ونهايته
التعليم المصرية تعلن موعد بداية العام الدراسي المقبل ونهايته
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد بداية العام الدراسي القادم، 2022/2023، وموعد نهايته. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:08+0000
2022-07-21T14:08+0000
2022-07-21T14:08+0000
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ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيظ، فيسبوك، أكدت أن العام الدراسي المقبل سيبدأ يوم السبت الـ24 من سبتمبر/ أيلول المقبل، وينتهي الخميس الـ8 من يونيو/ حزيران في العام المقبل 2023.وقال البيان: "تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات".وتابع: يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24/ 9/ 2022، وينتهي يوم الخميس 8/6/2023، ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني".وشدد على ضرورة أن "تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر"، مشيرة إلى أن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج يتم تخصيصه للمراجعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
التعليم المصرية تعلن موعد بداية العام الدراسي المقبل ونهايته
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أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد بداية العام الدراسي القادم، 2022/2023، وموعد نهايته.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيظ، فيسبوك، أكدت أن العام الدراسي المقبل
سيبدأ يوم السبت الـ24 من سبتمبر/ أيلول المقبل، وينتهي الخميس الـ8 من يونيو/ حزيران في العام المقبل 2023.
وقال البيان: "تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات
والخاصة للغات".
وتابع: يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24/ 9/ 2022، وينتهي يوم الخميس 8/6/2023، ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني".
ولفت البيان إلى أن "فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور".
وشدد على ضرورة أن "تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر"، مشيرة إلى أن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج يتم تخصيصه للمراجعة.