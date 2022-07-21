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https://arabic.sputniknews.com/20220721/التوافق-الوطني-السوداني-سنجري-مشاورات-مع-القوى-السياسية-قريبا-لمناقشة-تشكيل-حكومة-مدنية-1065379157.html
التوافق الوطني السوداني: سنجري مشاورات مع القوى السياسية قريبا لمناقشة تشكيل حكومة مدنية
التوافق الوطني السوداني: سنجري مشاورات مع القوى السياسية قريبا لمناقشة تشكيل حكومة مدنية
أعلن الأمين العام لتحالف الوفاق الوطني لقوى الحرية والتغيير، مبارك أردول، إجراء مشاورات مع جميع القوى السياسية الفاعلة في السودان، خلال أيام، بهدف وضع سقف زمني... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T11:24+0000
2022-07-21T11:25+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال أردول، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني قررت، خلال اجتماعاتها في اليومين الماضيين، تشكيل لجنة اتصال سياسي، لإجراء مشاورات مع جميع المكونات والتحالفات السياسية، لأجل مناقشة قضايا فترة الانتقال".وأضاف: "رصدنا 17 تحالفا وأحزاب سياسية فاعلة في الساحة السياسية، بما فيها قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي. سنجري الاتصال بهم، خلال فترة أسبوع واحد، وعقبها يجب أن نعقد مؤتمر للنقاش، حول قضايا تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، وكيفية واختبار أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء، وغيرها من قضايا الانتقال الأخرى".واعتبر أردول، أن البلاد لا تحتمل فراغا دستوريا وسياسيا، وهو ما نتج عنها مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية، خلال الفترة الماضية.وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مطلع يوليو/تموز، انسحاب المكون العسكري من المحادثات بين الأطراف السودانية، وترك قضايا تشكيل الحكومة للأطراف المدنية.وكانت قوى سياسية عديدة، أبرزها قوي الحرية والتغير - المجلس المركزي، ولجان المقاومة، والحزب الشيوعي، رفضت إجراءات البرهان، التي حلت حكومة مجلس الوزراء بقيادة عبد الله حمدوك، وأعلنت حالة الطوارئ العامة.وفي ظل الاحتقان السياسي، شهدت الأشهر الماضية تظاهرات ضد السلطة في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية، راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل ومئات الجرحى.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الاشتباكات-في-السودان-إلى-105--1065334511.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

التوافق الوطني السوداني: سنجري مشاورات مع القوى السياسية قريبا لمناقشة تشكيل حكومة مدنية

11:24 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 21.07.2022)
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY العلم السوداني
العلم السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن الأمين العام لتحالف الوفاق الوطني لقوى الحرية والتغيير، مبارك أردول، إجراء مشاورات مع جميع القوى السياسية الفاعلة في السودان، خلال أيام، بهدف وضع سقف زمني لتشكيل حكومة مدنية، لإكمال الفترة الانتقالية بالسودان.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال أردول، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني قررت، خلال اجتماعاتها في اليومين الماضيين، تشكيل لجنة اتصال سياسي، لإجراء مشاورات مع جميع المكونات والتحالفات السياسية، لأجل مناقشة قضايا فترة الانتقال".

وأضاف: "رصدنا 17 تحالفا وأحزاب سياسية فاعلة في الساحة السياسية، بما فيها قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي. سنجري الاتصال بهم، خلال فترة أسبوع واحد، وعقبها يجب أن نعقد مؤتمر للنقاش، حول قضايا تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، وكيفية واختبار أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء، وغيرها من قضايا الانتقال الأخرى".

واعتبر أردول، أن البلاد لا تحتمل فراغا دستوريا وسياسيا، وهو ما نتج عنها مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية، خلال الفترة الماضية.
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وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مطلع يوليو/تموز، انسحاب المكون العسكري من المحادثات بين الأطراف السودانية، وترك قضايا تشكيل الحكومة للأطراف المدنية.
وكانت قوى سياسية عديدة، أبرزها قوي الحرية والتغير - المجلس المركزي، ولجان المقاومة، والحزب الشيوعي، رفضت إجراءات البرهان، التي حلت حكومة مجلس الوزراء بقيادة عبد الله حمدوك، وأعلنت حالة الطوارئ العامة.
وفي ظل الاحتقان السياسي، شهدت الأشهر الماضية تظاهرات ضد السلطة في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية، راح ضحيتها أكثر من مائة قتيل ومئات الجرحى.
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