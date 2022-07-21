https://arabic.sputniknews.com/20220721/الحكومة-الكويتية-تلغي-قرارا-اتخذته-سابقا-يتعلق-بالسياحة-الداخلية-1065373508.html
الحكومة الكويتية تلغي قرارا اتخذته سابقا يتعلق بالسياحة الداخلية
الحكومة الكويتية تلغي قرارا اتخذته سابقا يتعلق بالسياحة الداخلية
ألغت الحكومة الكويتية قرارا اتخذته سابقا يتعلق بالسماح بإقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين في الكويت. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:31+0000
2022-07-21T09:31+0000
2022-07-21T09:31+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا للقبس الكويتية، فإن إلغاء القرار الذي كان يستهدف تنشيط السياحة الداخلية، استند إلى مبررات تتعلق بتعارضه مع القوانين المحلية.وحسب خطاب أوردته الجريدة الكويتية، كان قد وجهه أمين عام مجلس الوزراء الكويتي وائل العسعوسي إلى الجهات المختصة، أكد فيه أن "اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية رأت أن مشروع إقامة أنشطة ترفيهية في المناطق الزراعية يتعارض مع القوانين المحلية والمخطط الهيكلي الرابع للكويت، ويخل بمنظومة الأمن الغذائي".وقالت إن المزارعين كانوا يتوقعون العكس، بمعنى أن تقوم الحكومة بدعم الأنشطة الترفيهية التي بدأوا بالفعل في إقامتها داخل مزارعهم، كونها تساعد على تسويق منتجاتهم.وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر منذ عدة أسهر السماح للمزارعين في منطقتَي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، بإقامة أنشطة ترفيهية، لدعم السياحة الداخلية، وهو ما دفع البعض في الشروع بإقامة تلك الأنشطة، التي جذبت العديد من المواطنين، وأصبحت متنفسا لهم.
https://arabic.sputniknews.com/20210208/بالتزامن-مع-منع-دخول-الأجانب-الكشف-عن-خسائر-السياحة-والسفر-بالكويت-1048041553.html
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أخبار الكويت اليوم
الحكومة الكويتية تلغي قرارا اتخذته سابقا يتعلق بالسياحة الداخلية
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ألغت الحكومة الكويتية قرارا اتخذته سابقا يتعلق بالسماح بإقامة أنشطة ترفيهية في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين في الكويت.
ووفقا للقبس
الكويتية، فإن إلغاء القرار الذي كان يستهدف تنشيط السياحة الداخلية، استند إلى مبررات تتعلق بتعارضه مع القوانين المحلية.
وحسب خطاب أوردته الجريدة الكويتية، كان قد وجهه أمين عام مجلس الوزراء الكويتي وائل العسعوسي إلى الجهات المختصة، أكد فيه أن "اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية رأت أن مشروع إقامة أنشطة ترفيهية في المناطق الزراعية يتعارض مع القوانين المحلية والمخطط الهيكلي الرابع للكويت، ويخل بمنظومة الأمن الغذائي".
ونقلت عن بعض المزارعيين الكوتيين تأكيدهم أن "المشاريع الترفيهية لا تخل بالأمن الغذائي، بل تُعتبر رافداً اقتصادياً ووسيلة لتسويق المنتج الوطني".
وقالت إن المزارعين كانوا يتوقعون العكس، بمعنى أن تقوم الحكومة بدعم الأنشطة الترفيهية التي بدأوا بالفعل في إقامتها داخل مزارعهم، كونها تساعد على تسويق منتجاتهم.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر منذ عدة أسهر
السماح للمزارعين في منطقتَي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، بإقامة أنشطة ترفيهية، لدعم السياحة الداخلية، وهو ما دفع البعض في الشروع بإقامة تلك الأنشطة، التي جذبت العديد من المواطنين، وأصبحت متنفسا لهم.