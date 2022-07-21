https://arabic.sputniknews.com/20220721/الخارجية-الإيرانية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الأرجنتيني-المؤقت-في-طهران-1065365078.html

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني المؤقت في طهران

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني المؤقت في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم المؤقت بالأعمال لسفارة الأرجنتين في طهران، على خلفية قيود السفر المفروضة على 5 من الرعايا الإيرانيين ضمن طاقم طائرة نقل... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T06:50+0000

2022-07-21T06:50+0000

2022-07-21T06:50+0000

أخبار إيران

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن رئيس الشعبة الثانية لدائرة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الإيرانية، أبلغ القائم بالأعمال المؤقت لسفارة الأرجنتين احتجاجا شديد اللهجة باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى حكومة الإرجنتين.وجرى في هذا اللقاء، التأكيد على عدم صحة الاتهامات وعدم شرعية التحقيق المطول الذي أجراه قاضي التحقيق الأرجنتيني حول الطائرة الفنزويلية والمواطنين الإيرانيين فيها، كما تم التصريح بأن وضع الطائرة والرعايا الإيرانيين من طاقمها يتناغم واطر القوانين الدولية والمواثيق الملاحة الجوية بالكامل، وعليه فإنه ليس هناك أي إدعاء ضد هؤلاء المواطنين.وأعربت طهران في هذا اللقاء، عن "بالغ قلقها وقلق عوائل المواطنين الإيرانيين الخمسة، بعد قرار سحب أوراقهم الثبوتية والتضييق على مغادرتهم الأرجنتين، باعتباره نقضا سافرا لقواعد حقوق الإنسان، وعليه فقد طالبت برفع هذه القيود فورا".أكد دبلوماسي إيراني رفيع المستوى، عزم بلاده على صون حقوق مواطنيها الأساسية وحريتهم، مطالبا الحكومة الأرجنتينية "أن تكون على قدر المسؤولية في إزالة قيود السفر وتسهيل مغادرة المواطنين الإيرانيين ضمن طاقم الطائرة الفنزويلية فورا".

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