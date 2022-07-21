https://arabic.sputniknews.com/20220721/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الهنغاري-يجريان-مباحثات-اليوم-في-موسكو--1065380680.html

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الهنغاري يجريان مباحثات اليوم في موسكو

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الهنغاري يجريان مباحثات اليوم في موسكو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المباحثات بين وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والهنغاري، بيتر سيارتو،... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T11:48+0000

2022-07-21T11:48+0000

2022-07-21T12:07+0000

العالم

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هنغاريا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، إن "موسكو ستستضيف اليوم محادثات بين وزيري خارجية روسيا وهنغاريا".هذا وأفادت وكالة "إم تي آي" المجرية أن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو سيجري محادثات في موسكو اليوم الخميس مع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف بشأن شراء كميات إضافية من الغاز.وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والهنغاري سيرغي لافروف وبيتر سيجارتو ستعقد اليوم الخميس في موسكو.ووفقا لممثل وزارة الخارجية المجرية ماتي باتشولاي: "سيتوجه وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية للمجر بيتر زيجارتو إلى موسكو يوم الخميس، حيث سيلتقي مع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، المسؤول عن قضايا الطاقة، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف".يشار إلى أنه من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، قررت الحكومة شراء 700 مليون متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الكميات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل، حيث تأتي الزيارة بناء على ذلك.وجاء في التقرير أنه "بعد ظهر اليوم، سيعقد وزيرا خارجية (روسيا والمجر) مؤتمرا صحفيا مشتركا".يذكر أن هنغاريا كانت قد عارضت مختلف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ بداية الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.وكان رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان قد أكد في شهر أيار/مايو الماضي أن أوروبا بالكامل أصبحت على حافة أزمة اقتصادية بسبب العقوبات.في حين أصرت هنغاريا على فرض استثناءات فيما يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات النفطية.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/هنغاريا-تطالب-بإعفاءات-من-تطبيق-حزمة-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-خصوصا-فيما-يتعلق-بقطاع-النفط-1062994081.html

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