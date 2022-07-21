https://arabic.sputniknews.com/20220721/الخزانة-الأمريكية-يمكن-التوصل-لتحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-بحلول-ديسمبر-1065363059.html
الخزانة الأمريكية: يمكن التوصل لتحديد سقف لسعر النفط الروسي بحلول ديسمبر
الخزانة الأمريكية: يمكن التوصل لتحديد سقف لسعر النفط الروسي بحلول ديسمبر
آعلن نائب وزير الخزانة الأمريكية، وولي ادييمو، أنه قد يتم التوصل إلى الاتفاق حول حد سعر النفط الروسي بحلول ديسمبر/كانون الأول. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T01:40+0000
2022-07-21T01:40+0000
2022-07-21T03:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار النفط الروسي
الخزانة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول في منتدى أسبن، "نحن نتابع ما فعله الأوروبيون في الحزمة (العقوبات) السادسة، لقد قدموا فكرة البحث عن حد أقصى للسعر، لكنهم قالوا أيضًا إنهم يخططون بحلول ديسمبر لتنفيذ الحظر".وأضاف أن الجولة المقبلة من العقوبات الأمريكية ستستهدف النفط والغاز الروسي.على جانب آخر، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، من أن فكرة تقييد شراء النفط الروسي، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشدة.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "نحن الآن نسمع عن كل أنواع الأفكار الجنونية حول تحديد كميات النفط الروسي وسعره. إنه نفس الشيء الذي يحدث مع الغاز. والنتيجة ستكون ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير".واعتبر أن سبب زيادة أسعار مصادر الطاقة بهذا الحجم هو سياسة الغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/بوتين-كندا-تريد-دخول-السوق-الأوروبية-بنفطها-وغازها-1065334957.html
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أخبار النفط الروسي, الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية: يمكن التوصل لتحديد سقف لسعر النفط الروسي بحلول ديسمبر
01:40 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 03:04 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
آعلن نائب وزير الخزانة الأمريكية، وولي ادييمو، أنه قد يتم التوصل إلى الاتفاق حول حد سعر النفط الروسي بحلول ديسمبر/كانون الأول.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول في منتدى أسبن، "نحن نتابع ما فعله الأوروبيون في الحزم
ة (العقوبات) السادسة، لقد قدموا فكرة البحث عن حد أقصى للسعر، لكنهم قالوا أيضًا إنهم يخططون بحلول ديسمبر لتنفيذ الحظر".
وأضاف "هدفنا هو تأكيد ذلك، لنكن في وضع يعتبر فيه أقصى حد للسعر، يمكن أن يساعد في خفض أسعار الطاقة العالمية، ويسمح أيضًا بتدفق الطاقة الروسية إلى السوق".
وأضاف أن الجولة المقبلة من العقوبات الأمريكية ستستهدف النفط والغاز الروسي.
على جانب آخر، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، من أن فكرة تقييد شراء النفط الروسي، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشدة.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية المنعقدة في طهران، "نحن الآن نسمع عن كل أنواع الأفكار الجنونية حول تحديد كميات النفط الروسي وسعره. إنه نفس الشيء الذي يحدث مع الغاز. والنتيجة ستكون ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير".
واعتبر أن سبب زيادة أسعار مصادر الطاقة بهذا الحجم هو سياسة الغرب.