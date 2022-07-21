https://arabic.sputniknews.com/20220721/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-محيط-العاصمة-دمشق-1065407704.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية محاولة استهداف بعض المواقع... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T21:43+0000
2022-07-21T21:43+0000
2022-07-21T22:10+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف المصدر أن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت الصواريخ الإسرائيلية المعادية، وأسقطت معظمها قبل وصولها إلى هدفها.ونفى المصدر كل المعلومات التي يتم تناقلها عن استهداف مطار دمشق الدولي، كاشفا عن أن الصواريخ المعادية قطعت مسارها عبر أقصى المنطقة الجنوبية الغربية لدمشق، على اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.وختم المصدر بالقول: "تعكف الفرق الفنية حاليا على على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
21:43 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 22:10 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية محاولة استهداف بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر أن صواريخ الدفاع الجوي السوري اعترضت الصواريخ الإسرائيلية المعادية، وأسقطت معظمها قبل وصولها إلى هدفها.
ونفى المصدر كل المعلومات التي يتم تناقلها عن استهداف مطار دمشق الدولي، كاشفا عن أن الصواريخ المعادية قطعت مسارها عبر أقصى المنطقة الجنوبية الغربية لدمشق، على اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل.
وختم المصدر بالقول: "تعكف الفرق الفنية حاليا على على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.