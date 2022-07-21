https://arabic.sputniknews.com/20220721/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-وخمس-طائرات-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1065372753.html
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي يسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وخمس طائرات مسيرة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي يسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وخمس طائرات مسيرة خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وخمس طائرات مسيرة في عدة مناطق خلال يوم واحد. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:11+0000
2022-07-21T09:11+0000
2022-07-21T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكوي بمقاطعة نيكولايف، كما أسقطت خمس طائرات مسيرة في عدة مناطق بمقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية".كما أشارت الدفاع في بيانها إلى أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.كما أعلنت القوات الجوية الروسية باستهداف قوات ومواقع عسكرية أوكرانية وساهمت بالقضاء على 600 مسلح في أوكرانيا، من بينهم 120 من المرتزقة.وجاء في بيان الوزارة بهذا الخصوص: "وفقا لبيانات مؤكدة، فقد تم القضاء على أكثر من 600 مسلح نتيجة قصف يوم 16 تموز/يوليو بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية لنقطة انتشار مؤقته للقوميين في مركز "إمبيريا" للاستجمام بقرية كونستانتينوفكا بمقاطعة أوديسا، من بينهم ما يقرب من 120 من المرتزقة الأجانب".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي يسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وخمس طائرات مسيرة خلال يوم واحد
09:11 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 09:28 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وخمس طائرات مسيرة في عدة مناطق خلال يوم واحد.
وجاء في بيان الوزارة: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكوي بمقاطعة نيكولايف، كما أسقطت خمس طائرات مسيرة في عدة مناطق بمقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أشارت الدفاع في بيانها إلى أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية المستقلة.
كما أعلنت القوات الجوية الروسية باستهداف قوات ومواقع عسكرية أوكرانية وساهمت بالقضاء على 600 مسلح في أوكرانيا، من بينهم 120 من المرتزقة.
وجاء في بيان الوزارة بهذا الخصوص: "وفقا لبيانات مؤكدة، فقد تم القضاء على أكثر من 600 مسلح نتيجة قصف يوم 16 تموز/يوليو بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية لنقطة انتشار مؤقته للقوميين في مركز "إمبيريا" للاستجمام بقرية كونستانتينوفكا بمقاطعة أوديسا، من بينهم ما يقرب من 120 من المرتزقة الأجانب".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي
، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.