https://arabic.sputniknews.com/20220721/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-ترتدي-الزي-الروسي-وتنهب-منازل-في-سلوفيانسك-بهدف-تنفيذ-استفزاز--1065404706.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية ترتدي الزي الروسي وتنهب منازل في سلوفيانسك بهدف تنفيذ استفزاز
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية ترتدي الزي الروسي وتنهب منازل في سلوفيانسك بهدف تنفيذ استفزاز
أعلن مدير مركز إدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزنتسيف، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية في سلافيانسك، والتي كانت ترتدي الزي العسكري الروسي،... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T19:06+0000
2022-07-21T19:06+0000
2022-07-21T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزنتسيف في إحاطة: "وفقًا للمعلومات الموثوقة المتاحة، في سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، أعد نظام كييف استفزازا معقدا آخر من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية. ولتنفيذه، قام أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية، يرتدون الزي الروسي وعليه شرائط القديس جاورجيوس، بنهب منازل خاصة واستخدموا العنف الجسدي ضد المدنيين، وقام المختصون في المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية بنشر صور وفيديو (لأعمال نهب) يُزعم أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065364093.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية ترتدي الزي الروسي وتنهب منازل في سلوفيانسك بهدف تنفيذ استفزاز
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أعلن مدير مركز إدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزنتسيف، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية في سلافيانسك، والتي كانت ترتدي الزي العسكري الروسي، قامت بسرقة منازل السكان المحليين.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزنتسيف في إحاطة: "وفقًا للمعلومات الموثوقة المتاحة، في سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، أعد نظام كييف استفزازا معقدا آخر من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية. ولتنفيذه، قام أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية، يرتدون الزي الروسي وعليه شرائط القديس جاورجيوس، بنهب منازل خاصة واستخدموا العنف الجسدي ضد المدنيين، وقام المختصون في المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية بنشر صور وفيديو (لأعمال نهب) يُزعم أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها".
وأضاف: "نحذر المجتمع الدولي مقدماً من أن سلطات كييف تخطط لنشر هذا التزييف على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية في المستقبل القريب".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.