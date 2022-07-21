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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
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الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 اخرين في عدوان إسرائيلي بمحيط مدينة دمشق
الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 اخرين في عدوان إسرائيلي بمحيط مدينة دمشق
21.07.2022, سبوتنيك عربي
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الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 اخرين في عدوان إسرائيلي بمحيط مدينة دمشق

22:42 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 22:43 GMT 21.07.2022)
© Photoالدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
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