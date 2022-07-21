https://arabic.sputniknews.com/20220721/الدفاع-السورية-مقتل-3-عسكريين-وإصابة-7-اخرين-في-عدوان-إسرائيلي-بمحيط-مدينة-دمشق-1065408282.html
الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 اخرين في عدوان إسرائيلي بمحيط مدينة دمشق
الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 اخرين في عدوان إسرائيلي بمحيط مدينة دمشق
21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T22:42+0000
2022-07-21T22:42+0000
2022-07-21T22:43+0000
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2022
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الدفاع السورية: مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 اخرين في عدوان إسرائيلي بمحيط مدينة دمشق
22:42 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 22:43 GMT 21.07.2022)
© Photoالدفاعات الجوية السورية
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