https://arabic.sputniknews.com/20220721/الزاملي-نطالب-بقطع-العلاقات-وطرد-السفير-التركي-1065388509.html
الزاملي: نطالب بقطع العلاقات وطرد السفير التركي
الزاملي: نطالب بقطع العلاقات وطرد السفير التركي
نناقش في هذه الحلقة: حوار خاص مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ العراقيون ينزلون العلم التركي من السفارة في بغداد بعد قصف محافظة دهوك؛ الـ"سي آي إي": إيران... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T13:18+0000
2022-07-21T13:18+0000
2022-07-21T13:18+0000
راديو
بلا قيود
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الزاملي: نطالب بقطع العلاقات وطرد السفير التركي
الزاملي: نطالب بقطع العلاقات وطرد السفير التركي
كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، تفاصيل جديدة بشأن القصف التركي الذي استهدف محافظة دهوك، إذ قال: "إنه خلال القصف كان بين 500-600 سائح أكثرهم من بغداد وجنوب العراق استشهد 9 أشخاص وجرح 31 آخرين".وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال السيد حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي المستقيل:وأضاف الزاملي:نزار صابور فنان سوري يفتتح معرض "الحياة لا تموت" في موسكواختار الفنان التشكيلي السوري، الدكتور نزار صابور، موسكو، ليفتتح معرضه فيها تحت عنوان "الحياة لا تموت":وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال صابور:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
الزاملي: نطالب بقطع العلاقات وطرد السفير التركي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: حوار خاص مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؛ العراقيون ينزلون العلم التركي من السفارة في بغداد بعد قصف محافظة دهوك؛ الـ"سي آي إي": إيران لا تنوي امتلاك سلاح نووي؛ الفنان السوري نزار صابور يقيم معرضا في موسكو تحت عنوان "الحياة لا تموت".
كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، تفاصيل جديدة بشأن القصف التركي الذي استهدف محافظة دهوك، إذ قال: "إنه خلال القصف كان بين 500-600 سائح أكثرهم من بغداد وجنوب العراق استشهد 9 أشخاص وجرح 31 آخرين".
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال السيد حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي المستقيل:
"الوحيد الذي طالب بحقوق الضحايا، هو السيد مقتدى الصدر، أما باقي القوى السياسية فقد التزمت الصمت، بسب الضغوط الممارسة عليها، ماحدث لسياح مدنيين عزل وشباب في مقتبل العمر، مجزرة، وطالما أن هناك برلمان ضعيف منشغل بالخلافات ليس له تأثير، وحكومة تصريف أعمال، فلن يتم حساب أي حسبان للعراق، يجب أن يكون هناك موقف واضح باتجاه تركيا، ونصدر قانون في مجلس النواب لقطع العلاقات التجارية والاقتصادية التي ستؤثر على اقتصاد أنقرة، وإن عملية قطع المياه، والقصف الهمجي للمدنيين، بسبب مبررات غير صحيحة، وبحجة وجود إرهابين،غير مقبول، وتركيا لديها طائرات مسيرة، وكاميرات، وأجهزة متطورة تميز بين الإرهابي والمدني".
"يجب قطع العلاقات التجارية والاقتصادية، وطرد السفير، وإلا سيتكرر هذا الاستهداف من قبل كل دول الجوار، وطالما أن العراق بلد ضعيف لا يستطيع حماية شعبه، لدينا القوة والأسلحة لنردع تركيا، والجماهير بدأت موجة غضب واحتجاج، ومحاولة حرق السفارة، لكن الأجهزة الأمنية منعت".
نزار صابور فنان سوري يفتتح معرض "الحياة لا تموت" في موسكو
اختار الفنان التشكيلي السوري، الدكتور نزار صابور، موسكو، ليفتتح معرضه فيها تحت عنوان "الحياة لا تموت":
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
" قال صابور:
"اخترت موسكو لأنني درست فيها، ولأنها مركز ثقافي عالمي، والجميع يتمنى أن يعرض في موسكو، وإعادة ذكريات الدراسة وهذه اللحظات التي انتظرتها منذ 31 عاما، وجاءت فكرة المعرض بعد وباء كورونا، حيث رأينا الكثير من الوفيات، فأردت أن تكون رسالتي أنه بالرغم من كل الظروف والمصاعب، والمصائب، إلا أن الحياة لا تموت".
التفاصيل في الملف الصوتي...