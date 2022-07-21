https://arabic.sputniknews.com/20220721/السفارة-التركية-تشارك-العراق-يوم-الحداد-على-ضحايا-القصف-وتتهم-حزب-العمال-1065366895.html

السفارة التركية تشارك العراق يوم الحداد على ضحايا القصف وتتهم حزب العمال

السفارة التركية تشارك العراق يوم الحداد على ضحايا القصف وتتهم حزب العمال

تضامنت السفارة التركية في بغداد مع ذوي ضحايا القصف التركي الذين طالهم في زاخو أمس الأربعاء، حيث قامت السفارة اليوم الخميس بتنكيس علم بلادها. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T07:36+0000

2022-07-21T07:36+0000

2022-07-21T08:01+0000

العالم العربي

العراق

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وكتبت السفارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "ننضم إلى العزاء على إخوتنا العراقيين الذين استشهدوا على يد منظمة PKK الإرهابية"، في إشارة إلى أن مسؤولية القصف تقع على منظمة حزب العمال الكردستاني.هذا وتجمع عدد كبير من المتظاهرين العراقيين، اليوم الخميس، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد.ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انطلقت تظاهرة كبيرة غاضبة صباح اليوم أمام مبنى السفارة التركية في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد، مشيرة إلى أن "المتظاهرين عبروا عن تنديدهم وغضبهم على الاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين الابرياء في زاخو".ونقلت الوكالة عن مراسلها أيضا أن "المتظاهرين طالبوا برد كبير كون الاعتداء مؤلم"، كما طالبوا "بغلق السفارة التركية ومقاطعة البضائع التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن الحداد في العراق لمدة يوم واحد على أرواح شهداء القصف التركي.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بإعلان الحداد الرسمي ليوم الخميس (21/7/2022)، على الشهداء الذين سقطوا جراء القصف التركي الغاشم على أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد اعتبر أن القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في مدينة زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق أمس الأربعاء، يمثل انتهاكا لسيادة بلاده وتهديدا للأمن القومي العراقي وتكراره أمر غير مقبول، فيما أدانت الحكومة العراقية الحادث، بأشد العبارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-لم-تنفذ-أي-هجوم-على-مدنيين-في-محافظة-دهوك-بالعراق-1065365763.html

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