https://arabic.sputniknews.com/20220721/العراق-يستدعي-السفير-التركي-ويسلمه-مذكرة-احتجاج-شديدة-اللهجة-ويطالب-أنقرة-باعتذار-رسمي---1065392632.html
العراق يطالب تركيا بإخراج قواتها من أراضيه ويسلم سفيرها مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"
العراق يطالب تركيا بإخراج قواتها من أراضيه ويسلم سفيرها مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"
استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير التركي لدى بغداد رضا كوناي، وقدمت له مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على خلفية القصف الذي استهدف محافظة دهوك. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:18+0000
2022-07-21T14:18+0000
2022-07-21T14:33+0000
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وطالبت بغداد الجانب التركي بإخراج قواتها من أراضيه، ودعت أنقرة إلى حل مشاكلها الداخلية بعيدا عن حدودها.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن الخارجية التركية، جاء فيه، إنها "استدعت السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي الذي طال أحـد المصـايف السياحية فـي قـريـة بـرخ/ ناحيـة دركـار بمحافظـة دهـوك فـي أقليم كردستان العـراق يـوم 2022/7/20، والــذي أدى إلـى استشهاد وأصـابة عـدد كبيـر مـن المـدنيين العــراقيين الآمنـين بضـمنهم نسـاء وأطفـال، وما تسبب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم".وأضاف البيان أن الخارجية العراقية سلمت السفير التركي مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة تضمنت إدانة الحكومة العراقية لهـذه الجريمـة النكـراء التـي ارتكبتهـا القـوات التركيـة والتـي مثلـت قمـة لاعتـداءاتها المستمرة علـى سـيادة العــراق وحرمـة أراضـيـه وأخـذت طابعـاً اسـتفزازياً جديـداً لا يمكـن السـكوت عنـه، تمثـل باستهداف المـواطنين الآمنـين داخـل عمـق المدن العراقيـة".وشددت الخارجية العراقية في بيانها على "تأكيد حق العراق فـي اتخـاذ كـل الإجـراءات التـي كفلتهـا المواثيق الدوليـة التـي مـن شـأنها حمايـة سـيادته وأرضـه وسـلامة مواطنيـه مـن الاعتـداءات الآثمـة والمستنكرة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
العراق يطالب تركيا بإخراج قواتها من أراضيه ويسلم سفيرها مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"
14:18 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 14:33 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير التركي لدى بغداد رضا كوناي، وقدمت له مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على خلفية القصف الذي استهدف محافظة دهوك.
وطالبت بغداد الجانب التركي بإخراج قواتها من أراضيه، ودعت أنقرة إلى حل مشاكلها الداخلية بعيدا عن حدودها.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صادرا عن الخارجية التركية، جاء فيه، إنها "استدعت السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي الذي طال أحـد المصـايف السياحية فـي قـريـة بـرخ/ ناحيـة دركـار بمحافظـة دهـوك فـي أقليم كردستان العـراق يـوم 2022/7/20، والــذي أدى إلـى استشهاد وأصـابة عـدد كبيـر مـن المـدنيين العــراقيين الآمنـين بضـمنهم نسـاء وأطفـال، وما تسبب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم".
وأضاف البيان أن الخارجية العراقية سلمت السفير التركي مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة تضمنت إدانة الحكومة العراقية لهـذه الجريمـة النكـراء التـي ارتكبتهـا القـوات التركيـة والتـي مثلـت قمـة لاعتـداءاتها المستمرة علـى سـيادة العــراق وحرمـة أراضـيـه وأخـذت طابعـاً اسـتفزازياً جديـداً لا يمكـن السـكوت عنـه، تمثـل باستهداف المـواطنين الآمنـين داخـل عمـق المدن العراقيـة".
وشددت الخارجية العراقية في بيانها على "تأكيد حق العراق فـي اتخـاذ كـل الإجـراءات التـي كفلتهـا المواثيق الدوليـة التـي مـن شـأنها حمايـة سـيادته وأرضـه وسـلامة مواطنيـه مـن الاعتـداءات الآثمـة والمستنكرة".