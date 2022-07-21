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https://arabic.sputniknews.com/20220721/الكرملين-بوتين-وولي-العهد-السعودي-يؤكدان-أهمية-زيادة-التنسيق-داخل-أوبك-1065400332.html
الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية زيادة التنسيق داخل "أوبك+"
الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية زيادة التنسيق داخل "أوبك+"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، أهمية زيادة التنسيق داخل "أوبك+". 21.07.2022, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان الكرملين: "بوتين وبن سلمان يؤكدان أن دول "أوبك+" تفي باستمرار بالتزاماتها للحفاظ على التوازن في سوق الطاقة".وتابع البيان: "تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة". ونوه البيان إلى أنه "تم النظر بدقة في الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".
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روسيا, العالم العربي

الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أهمية زيادة التنسيق داخل "أوبك+"

16:37 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 16:44 GMT 21.07.2022)
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، أهمية زيادة التنسيق داخل "أوبك+".
وجاء في بيان الكرملين: "بوتين وبن سلمان يؤكدان أن دول "أوبك+" تفي باستمرار بالتزاماتها للحفاظ على التوازن في سوق الطاقة".

"أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود. وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للمستوى الذي تحقق من العلاقات الودية بين روسيا والسعودية".

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي
بيان الكرملين
وتابع البيان: "تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة".
ونوه البيان إلى أنه "تم النظر بدقة في الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".
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