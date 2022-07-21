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https://arabic.sputniknews.com/20220721/الكرملين-قريبا-سنعلن-عن-الوفد-الروسي-الذي-يعتزم-الذهاب-إلى-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1065376344.html
الكرملين: قريبا سنعلن عن الوفد الروسي الذي يعتزم الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
الكرملين: قريبا سنعلن عن الوفد الروسي الذي يعتزم الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين سيعلن عن الوفد الروسي المُشكّل الذي يعتزم الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T10:36+0000
2022-07-21T10:36+0000
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان هناك تفاهم بشأن ما إذا كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيرأس الوفد الروسي: "ليس هناك قرار بذلك بعد وعند اتخاذ القرار الصائب سنبلغ عنه". ورد بيسكوف على سؤال توضيحي حول ما إذا كان تشكيل الوفد سيصبح واضحًا مع اقتراب بداية شهر سبتمبر/أيلول: "بالطبع، نعم".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه يجري العمل على قرار بشأن مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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الكرملين: قريبا سنعلن عن الوفد الروسي الذي يعتزم الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

10:36 GMT 21.07.2022
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الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين سيعلن عن الوفد الروسي المُشكّل الذي يعتزم الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع المقبل.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان هناك تفاهم بشأن ما إذا كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيرأس الوفد الروسي: "ليس هناك قرار بذلك بعد وعند اتخاذ القرار الصائب سنبلغ عنه".
ورد بيسكوف على سؤال توضيحي حول ما إذا كان تشكيل الوفد سيصبح واضحًا مع اقتراب بداية شهر سبتمبر/أيلول: "بالطبع، نعم".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه يجري العمل على قرار بشأن مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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