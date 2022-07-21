https://arabic.sputniknews.com/20220721/الكرملين-يعلق-على-التقارير-الغربية-حول-صحة-بوتين-1065376221.html
الكرملين يعلق على التقارير الغربية حول صحة بوتين
الكرملين يعلق على التقارير الغربية حول صحة بوتين
وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، منشورات وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية حول المشاكل الصحية لرئيس روسيا بأنها "حشو"، مشيرا إلى أن صحة الرئيس... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T10:22+0000
2022-07-21T10:22+0000
2022-07-21T10:22+0000
روسيا
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وأضاف: "حسنا، صحته بخير. أنتم تعرفون وضع المعلومات الأوكرانية والأمريكية والبريطانية، فقد تم نشر الكثير من الأكاذيب في الأشهر الأخيرة عن صحة الرئيس. هذا ليس سوى "حشو"".وفي وقت سابق، تطرق مدير الـ"سي آي إيه" في حديثه خلال مؤتمر "آسبن للأمن" إلى ما أشيع عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكشف أن المعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الأمريكية تفيد أن بوتين يتمتع بصحة جيدة.فقد قال وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية: "هناك شائعات شتى عن حالة الرئيس بوتين الصحية، ولكنه ممتلئ بالصحة على قدر علمنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاستخبارات-الأمريكية-بوتين-ممتلئ-بالصحة-1065363653.html
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روسيا
الكرملين يعلق على التقارير الغربية حول صحة بوتين
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وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، منشورات وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية حول المشاكل الصحية لرئيس روسيا بأنها "حشو"، مشيرا إلى أن صحة الرئيس الروسي على ما يرام.
وأضاف: "حسنا، صحته بخير. أنتم تعرفون وضع المعلومات الأوكرانية والأمريكية والبريطانية، فقد تم نشر الكثير من الأكاذيب في الأشهر الأخيرة عن صحة الرئيس. هذا ليس سوى "حشو"".
وفي وقت سابق، تطرق مدير الـ"سي آي إيه" في حديثه خلال مؤتمر "آسبن للأمن" إلى ما أشيع عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكشف أن المعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الأمريكية تفيد أن بوتين يتمتع بصحة جيدة.
فقد قال وليام بيرنز
، مدير وكالة الاستخبارات المركزية: "هناك شائعات شتى عن حالة الرئيس بوتين الصحية، ولكنه ممتلئ بالصحة على قدر علمنا".