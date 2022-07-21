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المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وذلك في محاولة لتثبيت التضخم عند 2%. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T16:32+0000
2022-07-21T16:34+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركزي الأوروبي في بيان اليوم الخميس، إنه "وفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 0.50 في المئة و0.75 في المئة و0.00 في المئة على التوالي، اعتبارًا من 27 يوليو/تموز الجاري".وتابع البيان أن هذا القرار "يستند إلى التقييم المحدث لمجلس الإدارة بشأن مخاطر التضخم والدعم المعزز المقدم من أداة حماية النقل للانتقال الفعال للسياسة النقدية".وأشار المجلس إلى أن "إنشاء أداة الحماية ضروري لدعم النقل الفعال للسياسة النقدية"، وإلى أنه مع الاستمرار في تطبيع السياسة النقدية، حيث ستضمن تلك الأداة (حماية النقل) انتقال السياسة النقدية بسلاسة عبر جميع دول منطقة اليورو".وأفاد البيان بأن "وحدة السياسة النقدية لمجلس الإدارة تُعد شرطا مسبقا لكي يتمكن البنك المركزي الأوروبي من الوفاء بتعهداته الخاصة باستقرار الأسعار".وذكر البيان أن "مجلس الإدارة سيواصل مراقبة شروط التمويل المصرفي والتأكد من أن استحقاق عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة لا يعيق الانتقال السلس لسياسته النقدية". كما سيقيم مجلس المحافظين كيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة في موقف سياسته النقدية".وتابع البيان أن "مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته في إطار ولايته لضمان استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط".وفي التاسع من يونيو/حزيران الماضي، كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن اعتزامه رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، حيث بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 8.1 في المئة خلال شهر مايو/أيار الماضي. ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع حتى الخريف مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/التضخم-يسجل-مستوى-تاريخيا-مرتفعا-في-منطقة-اليورو-1064517424.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

16:32 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 21.07.2022)
© Fotolia / Africa Studioعملات اليورو
عملات اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Fotolia / Africa Studio
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قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وذلك في محاولة لتثبيت التضخم عند 2%.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المركزي الأوروبي في بيان اليوم الخميس، إنه "وفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 0.50 في المئة و0.75 في المئة و0.00 في المئة على التوالي، اعتبارًا من 27 يوليو/تموز الجاري".

وتابع البيان أن هذا القرار "يستند إلى التقييم المحدث لمجلس الإدارة بشأن مخاطر التضخم والدعم المعزز المقدم من أداة حماية النقل للانتقال الفعال للسياسة النقدية".
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وأشار المجلس إلى أن "إنشاء أداة الحماية ضروري لدعم النقل الفعال للسياسة النقدية"، وإلى أنه مع الاستمرار في تطبيع السياسة النقدية، حيث ستضمن تلك الأداة (حماية النقل) انتقال السياسة النقدية بسلاسة عبر جميع دول منطقة اليورو".

وأفاد البيان بأن "وحدة السياسة النقدية لمجلس الإدارة تُعد شرطا مسبقا لكي يتمكن البنك المركزي الأوروبي من الوفاء بتعهداته الخاصة باستقرار الأسعار".

وذكر البيان أن "مجلس الإدارة سيواصل مراقبة شروط التمويل المصرفي والتأكد من أن استحقاق عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة لا يعيق الانتقال السلس لسياسته النقدية". كما سيقيم مجلس المحافظين كيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة في موقف سياسته النقدية".

وتابع البيان أن "مجلس الإدارة على استعداد لتعديل جميع أدواته في إطار ولايته لضمان استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط".

وفي التاسع من يونيو/حزيران الماضي، كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن اعتزامه رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، حيث بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 8.1 في المئة خلال شهر مايو/أيار الماضي. ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع حتى الخريف مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
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