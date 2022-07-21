https://arabic.sputniknews.com/20220721/المندوب-السوري-لدى-الأمم-المتحدة-موقف-روسيا-الرافض-لتمديد-قرار-2585-ينسجم-ومبدأ-احترام-سيادة-دمشق-1065396134.html
المندوب السوري لدى الأمم المتحدة: موقف روسيا الرافض لتمديد قرار 2585 ينسجم ومبدأ احترام سيادة دمشق
المندوب السوري لدى الأمم المتحدة: موقف روسيا الرافض لتمديد قرار 2585 ينسجم ومبدأ احترام سيادة دمشق
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، خلال اجتماع للجمعية العامة، اليوم الخميس، أن موقف روسيا الرافض لمشروع قرار تمديد مفاعيل القرار... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T15:03+0000
2022-07-21T15:03+0000
2022-07-21T15:03+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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وأشار المندوب خلال كلمته إلى أن "بعض الدول تستغل قرار الجمعية حول أسباب استخدام الدول للفيتو في مجلس الأمن بطريقة مسيسة لا تخدم الأهداف المعلنة لاعتماده ولا تنسجم مع البند الذي قدم في إطاره وهو تعزيز منظومة الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وشدد صباغ: "على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته في إطار الامتثال الكامل لأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي قام مؤسسو المنظمة بتضمينه نظاما واضحا للتصويت يضمن حالة التوازن بين القوى الدولية وتلافي اندلاع مواجهات عالمية جديدة أو استخدام المجلس منصة لفرض أجندات بعض الدول".من جهة ثانية، نوه المندوب الدائم إلى أن "التوزيع الجغرافي غير العادل لمجلس الأمن يفاقم حالة الاستقطاب فيه ويدفع الدول الغربية الأعضاء فيه لمحاولة توظيف المجلس خدمة لأجنداتها السياسية أو تصفية حساباتها الجيوسياسية".كما أشاد بالموقف الروسي الداعم لوحدة الأراضي السورية حيث قال "موقف روسيا الرافض لمشروع قرار تمديد مفاعيل القرار /2585/ ينسجم مع التزامها بمبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها الذي أكدت عليه جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
المندوب السوري لدى الأمم المتحدة: موقف روسيا الرافض لتمديد قرار 2585 ينسجم ومبدأ احترام سيادة دمشق
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أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، خلال اجتماع للجمعية العامة، اليوم الخميس، أن موقف روسيا الرافض لمشروع قرار تمديد مفاعيل القرار /2585/ ينسجم مع التزامها بمبدأ احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأشار المندوب خلال كلمته إلى أن "بعض الدول تستغل قرار الجمعية حول أسباب استخدام الدول للفيتو في مجلس الأمن بطريقة مسيسة لا تخدم الأهداف المعلنة لاعتماده ولا تنسجم مع البند الذي قدم في إطاره وهو تعزيز منظومة الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وشدد صباغ: "على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته في إطار الامتثال الكامل لأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي قام مؤسسو المنظمة بتضمينه نظاما واضحا للتصويت يضمن حالة التوازن بين القوى الدولية وتلافي اندلاع مواجهات عالمية جديدة أو استخدام المجلس منصة لفرض أجندات بعض الدول".
من جهة ثانية، نوه المندوب الدائم إلى أن "التوزيع الجغرافي غير العادل لمجلس الأمن يفاقم حالة الاستقطاب فيه ويدفع الدول الغربية الأعضاء فيه لمحاولة توظيف المجلس خدمة لأجنداتها السياسية أو تصفية حساباتها الجيوسياسية".
كما أشاد بالموقف الروسي الداعم لوحدة الأراضي السورية حيث قال "موقف روسيا الرافض لمشروع قرار تمديد مفاعيل القرار /2585/ ينسجم مع التزامها بمبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها الذي أكدت عليه جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".