عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220721/انتخاب-دروبادي-مورمو-كأول-إمرأة-تتولى-رئاسة-الهند-1065394505.html
انتخاب دروبادي مورمو رئيسة للهند... أول امرأة تشغل المنصب
انتخاب دروبادي مورمو رئيسة للهند... أول امرأة تشغل المنصب
تولت دروبادي مورمو اليوم الخميس، رئاسة الهند، لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة البلاد. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:43+0000
2022-07-21T15:12+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065397366_0:431:2047:1582_1920x0_80_0_0_dac694bf9375412a3347bc741f631982.jpg
وأكدت وكالة "NDTV" الهندية، أن مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (حزب الشعب الهندي) دروبادي مورمو، أصبحت الرئيس الجديد الـ15 للهند.وفقا لقناة المعهد الديمقراطي الوطني التلفزيونية، بالإشارة إلى بيانات لجنة الانتخابات، لا يزال فرز الأصوات مستمرا، لكن مورمو حصلت بالفعل على أكثر من 50% من إجمالي عدد الأصوات بعد ثلاث جولات من الفرز.وأشارت الوكالة إلى أن خصمها، مرشح المعارضة الموحدة ياشوانت سينها، الذي يمثل حزب مؤتمر عموم الهند ترينامول، قد تراجع عنها بفارق كبير من الأصوات.ولدت مورمو مورمو في 20 يونيو 1958 في قرية بيدابوسي في منطقة مايوربانج في ولاية أوديشا، وتخرجت من جامعة راما ديفي النسائية في بوبانسوار، وعملت لأول مرة كمدرسة، ثم انخرطت في عالم السياسة.في عام 1997، أصبحت عضوا في هيئة الحكم الذاتي لمدينة بانشيات، وخلال هذه الفترة كانت عضوا في حزب بهاراتيا جاناتا.من 6 مارس 2000 إلى 6 أغسطس 2002 ، كانت مورمو وزير الدولة للتجارة والنقل في حكومة أوديشا. ومن أغسطس 2002 إلى 16 مايو 2004 ، عملت في حكومة نفس الولاية كوزيرة لتنمية مصايد الأسماك والثروة الحيوانية.في عام 2015، تم انتخاب دروبادي مورمو حاكما لجارخاند، لتصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم هذه الولاية، وخدمت في هذا المنصب لمدة خمس سنوات كاملة.في عام 2022، تم ترشيح دروبادي مورمو كمرشح لرئاسة الهند من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065397366_0:401:2047:1936_1920x0_80_0_0_96b7a633fd536d6c22ae6cad95eab16d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

انتخاب دروبادي مورمو رئيسة للهند... أول امرأة تشغل المنصب

14:43 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 21.07.2022)
© AFP 2022دروبادي مورمو تتولى رئاسة الهند، لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة البلاد.
دروبادي مورمو تتولى رئاسة الهند، لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة البلاد. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تولت دروبادي مورمو اليوم الخميس، رئاسة الهند، لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة البلاد.
وأكدت وكالة "NDTV" الهندية، أن مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (حزب الشعب الهندي) دروبادي مورمو، أصبحت الرئيس الجديد الـ15 للهند.
وفقا لقناة المعهد الديمقراطي الوطني التلفزيونية، بالإشارة إلى بيانات لجنة الانتخابات، لا يزال فرز الأصوات مستمرا، لكن مورمو حصلت بالفعل على أكثر من 50% من إجمالي عدد الأصوات بعد ثلاث جولات من الفرز.
وأشارت الوكالة إلى أن خصمها، مرشح المعارضة الموحدة ياشوانت سينها، الذي يمثل حزب مؤتمر عموم الهند ترينامول، قد تراجع عنها بفارق كبير من الأصوات.
ولدت مورمو مورمو في 20 يونيو 1958 في قرية بيدابوسي في منطقة مايوربانج في ولاية أوديشا، وتخرجت من جامعة راما ديفي النسائية في بوبانسوار، وعملت لأول مرة كمدرسة، ثم انخرطت في عالم السياسة.
في عام 1997، أصبحت عضوا في هيئة الحكم الذاتي لمدينة بانشيات، وخلال هذه الفترة كانت عضوا في حزب بهاراتيا جاناتا.
من 6 مارس 2000 إلى 6 أغسطس 2002 ، كانت مورمو وزير الدولة للتجارة والنقل في حكومة أوديشا. ومن أغسطس 2002 إلى 16 مايو 2004 ، عملت في حكومة نفس الولاية كوزيرة لتنمية مصايد الأسماك والثروة الحيوانية.
في عام 2015، تم انتخاب دروبادي مورمو حاكما لجارخاند، لتصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم هذه الولاية، وخدمت في هذا المنصب لمدة خمس سنوات كاملة.
في عام 2022، تم ترشيح دروبادي مورمو كمرشح لرئاسة الهند من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала