https://arabic.sputniknews.com/20220721/انتخاب-دروبادي-مورمو-كأول-إمرأة-تتولى-رئاسة-الهند-1065394505.html

انتخاب دروبادي مورمو رئيسة للهند... أول امرأة تشغل المنصب

انتخاب دروبادي مورمو رئيسة للهند... أول امرأة تشغل المنصب

تولت دروبادي مورمو اليوم الخميس، رئاسة الهند، لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة البلاد. 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T14:43+0000

2022-07-21T14:43+0000

2022-07-21T15:12+0000

العالم

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وأكدت وكالة "NDTV" الهندية، أن مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (حزب الشعب الهندي) دروبادي مورمو، أصبحت الرئيس الجديد الـ15 للهند.وفقا لقناة المعهد الديمقراطي الوطني التلفزيونية، بالإشارة إلى بيانات لجنة الانتخابات، لا يزال فرز الأصوات مستمرا، لكن مورمو حصلت بالفعل على أكثر من 50% من إجمالي عدد الأصوات بعد ثلاث جولات من الفرز.وأشارت الوكالة إلى أن خصمها، مرشح المعارضة الموحدة ياشوانت سينها، الذي يمثل حزب مؤتمر عموم الهند ترينامول، قد تراجع عنها بفارق كبير من الأصوات.ولدت مورمو مورمو في 20 يونيو 1958 في قرية بيدابوسي في منطقة مايوربانج في ولاية أوديشا، وتخرجت من جامعة راما ديفي النسائية في بوبانسوار، وعملت لأول مرة كمدرسة، ثم انخرطت في عالم السياسة.في عام 1997، أصبحت عضوا في هيئة الحكم الذاتي لمدينة بانشيات، وخلال هذه الفترة كانت عضوا في حزب بهاراتيا جاناتا.من 6 مارس 2000 إلى 6 أغسطس 2002 ، كانت مورمو وزير الدولة للتجارة والنقل في حكومة أوديشا. ومن أغسطس 2002 إلى 16 مايو 2004 ، عملت في حكومة نفس الولاية كوزيرة لتنمية مصايد الأسماك والثروة الحيوانية.في عام 2015، تم انتخاب دروبادي مورمو حاكما لجارخاند، لتصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم هذه الولاية، وخدمت في هذا المنصب لمدة خمس سنوات كاملة.في عام 2022، تم ترشيح دروبادي مورمو كمرشح لرئاسة الهند من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

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العالم