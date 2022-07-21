https://arabic.sputniknews.com/20220721/بايدن-يتوقع-التحدث-مع-الرئيس-الصيني-خلال-الأيام-المقبلة-1065362562.html
بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني خلال الأيام المقبلة
بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني خلال الأيام المقبلة
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الأيام المقبلة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T00:12+0000
2022-07-21T00:12+0000
2022-07-21T00:12+0000
جو بايدن
الصين
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وقال بايدن للصحافيين لدى عودته من رحلة تتعلق بالمناخ إلى ماساتشوستس، "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس شي في غضون الأيام الـ10 المقبلة".وستأتي المكالمة المزمعة منذ وقت طويل بين الزعيمين في ظل التوتر المستمر بشأن وضع تايوان التي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً عنها.كما ستأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حاداً للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين، للمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين، وفقا لوكالة رويترز.كما ألقى بايدن بظلال من الشك على رحلة أفادت أنباء بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعتزم القيام بها إلى تايوان الشهر المقبل، إذ قال "أظن أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/صحيفة-قرار-إدارة-بايدن-بخصوص-تايوان-قد-يشعل-حربا-بين-الولايات-المتحدة-والصين-1065349224.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الصين
بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني خلال الأيام المقبلة
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الأيام المقبلة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.
وقال بايدن للصحافيين لدى عودته من رحلة تتعلق بالمناخ إلى ماساتشوستس، "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس شي في غضون الأيام الـ10 المقبلة".
وستأتي المكالمة المزمعة منذ وقت طويل بين الزعيمين في ظل التوتر المستمر بشأن وضع تايوان التي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً عنها.
كما ستأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حاداً للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين، للمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين، وفقا لوكالة
رويترز.
كما ألقى بايدن بظلال من الشك على رحلة أفادت أنباء بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
تعتزم القيام بها إلى تايوان الشهر المقبل، إذ قال "أظن أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".