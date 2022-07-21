عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220721/بايدن-يتوقع-التحدث-مع-الرئيس-الصيني-خلال-الأيام-المقبلة-1065362562.html
بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني خلال الأيام المقبلة
بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني خلال الأيام المقبلة
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الأيام المقبلة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T00:12+0000
2022-07-21T00:12+0000
جو بايدن
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065362416_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9601777184ddbf0fe3de69b3fc9ab4df.jpg
وقال بايدن للصحافيين لدى عودته من رحلة تتعلق بالمناخ إلى ماساتشوستس، "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس شي في غضون الأيام الـ10 المقبلة".وستأتي المكالمة المزمعة منذ وقت طويل بين الزعيمين في ظل التوتر المستمر بشأن وضع تايوان التي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً عنها.كما ستأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حاداً للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين، للمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين، وفقا لوكالة رويترز.كما ألقى بايدن بظلال من الشك على رحلة أفادت أنباء بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعتزم القيام بها إلى تايوان الشهر المقبل، إذ قال "أظن أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/صحيفة-قرار-إدارة-بايدن-بخصوص-تايوان-قد-يشعل-حربا-بين-الولايات-المتحدة-والصين-1065349224.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065362416_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_e4aa0bb9467c09f5d33c0a8e363fb747.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الصين

بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني خلال الأيام المقبلة

00:12 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
تابعنا عبرTelegram
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الأيام المقبلة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.
وقال بايدن للصحافيين لدى عودته من رحلة تتعلق بالمناخ إلى ماساتشوستس، "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس شي في غضون الأيام الـ10 المقبلة".
وستأتي المكالمة المزمعة منذ وقت طويل بين الزعيمين في ظل التوتر المستمر بشأن وضع تايوان التي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً عنها.
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
قرار إدارة بايدن بخصوص تايوان قد يشعل حربا بين الولايات المتحدة والصين
أمس, 16:25 GMT
كما ستأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حاداً للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين، للمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين، وفقا لوكالة رويترز.
كما ألقى بايدن بظلال من الشك على رحلة أفادت أنباء بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعتزم القيام بها إلى تايوان الشهر المقبل، إذ قال "أظن أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала