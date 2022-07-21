رائد فضاء روسي يخرج إلى الفضاء المكشوف مع رائدة إيطالية لأول مرة منذ 13 عاما... فيديو

خرج رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف ورائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، إلى الفضاء الخارجي (المشكوف) في إطار البرنامج الروسي، في رحلة تعتبر الأولى من نوعها لرائد فضاء روسي مع أجنبي إلى الفضاء المكشوف منذ 13 عاما.
وقامت رائدة الفضاء الإيطالية بفتح وحدة "بويسك" في تمام الساعة 17.50 بتوقيت موسكو (كان من المقرر في الأصل أن تكون الساعة 17.00 ، ولكن بعد ذلك تغيرت المواعيد النهائية قليلاً)، كانت كريستوفوريتي أول من غادر محطة الفضاء الدولية، بحسب موقع "روسكوسموس" التابع لوكالة الفضاء الروسية.
وأشار كبير المهندسين في قسم الأنشطة خارج المركبة شركة صناعية الفضاء الروسية (РКК "Энергия" - RSC Energia)، دميتري أخيروف، إلى عدم وجود أي حرج أو مشكلة في هذا التأخير.
وسيقوم كل من أرتيمييف وكريستوفوريتي بإخراج 8 أقمار صناعية متناهية الصغر واثنين من الأقمار "نانونية" من وحدة "بويسك"، والتوجه إلى ذراع الشحن "TStM-1"، حيث سيطلقون الأقمار إلى المدار ويواصلون إتمام مهمتهم.
وسيعمل رائدا الفضاء في وحدة "ناوكا" على استبدال الإطار بالنظارات الواقية لكاميرا الفيديو "CLU-2" على المستجيب النهائي لمناور "ERA"، وتحويل لوحة التحكم الخارجية "EMMI" الخاصة بمعالج "ERA" إلى وضع التخزين وإغلاق نظام مرفق مناور "ERA".
من بين المهام أيضا، تركيب الحواجز على أذرع التحميل "GStM-1" و"GStM-2" وفتح ذراع الرافعة "GStM-2" من كتلة البضائع الوظيفية "زارا" إلى وحدة "بويسك".