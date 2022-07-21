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https://arabic.sputniknews.com/20220721/بريطانيا-تفرض-حظرا-وعقوبات-على-استيراد-الذهب-والفحم-والنفط-من-روسيا-1065365231.html
بريطانيا تفرض حظرا وعقوبات على استيراد الذهب والفحم والنفط من روسيا
بريطانيا تفرض حظرا وعقوبات على استيراد الذهب والفحم والنفط من روسيا
أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الخميس، عن فرض حظر وعقوبات على واردات الذهب واستيراد الفحم والنفط من روسيا. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T06:51+0000
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العالم
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ونشر البيان الرسمي على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وجاء فيه "يحظر هذا التعديل استيراد النفط والمنتجات البترولية والفحم ومنتجات الفحم والذهب، وكذلك شراء وتوريد وتسليم هذه المنتجات بشكل مباشر أو غير مباشر". ويدخل حظر استيراد الذهب من روسيا حيز التنفيذ في 21 يوليو/حزيران، بالإضافة إلى الحظر على استيراد الفحم في 10 أغسطس/ آب 2022.كما سيدخل الحظر على واردات النفط حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2022 المقبل.
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العالم

بريطانيا تفرض حظرا وعقوبات على استيراد الذهب والفحم والنفط من روسيا

06:51 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الذهاب إلى بنك الصورالحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020
الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الخميس، عن فرض حظر وعقوبات على واردات الذهب واستيراد الفحم والنفط من روسيا.
ونشر البيان الرسمي على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وجاء فيه "يحظر هذا التعديل استيراد النفط والمنتجات البترولية والفحم ومنتجات الفحم والذهب، وكذلك شراء وتوريد وتسليم هذه المنتجات بشكل مباشر أو غير مباشر".
ويدخل حظر استيراد الذهب من روسيا حيز التنفيذ في 21 يوليو/حزيران، بالإضافة إلى الحظر على استيراد الفحم في 10 أغسطس/ آب 2022.
كما سيدخل الحظر على واردات النفط حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2022 المقبل.
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