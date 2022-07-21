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https://arabic.sputniknews.com/20220721/بعد-إسبانيا-والبرتغال-اليونان-ترفض-مقترح-المفوضية-الأوروبية-بخفض-استهلاك-الغاز-بنسبة-15-1065392883.html
بعد إسبانيا والبرتغال... اليونان ترفض مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%
بعد إسبانيا والبرتغال... اليونان ترفض مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%
أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، رفضها القاطع لمقترحات المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15%. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T14:20+0000
2022-07-21T14:20+0000
اقتصاد
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وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية جيانيس أويكونومو، للصحفيين: "الحكومة اليونانية لا توافق أبدا مع اقتراح اللجنة لخفض 15% في استهلاك الغاز الطبيعي، لقد قدمنا مقترحاتنا الخاصة بهذا الخصوص"، بحسبما ذكرت وكالة "star" اليونانية.وفي وقت سابق، أعلنت إسبانيا والبرتغال أيضا أنهما ضد اقتراح المفوضية للحد من استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15% في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وصفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، استئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بأنه "إغاثة".وأشارت أيضا إلى أن السلطات الإسبانية لن تلزم المستهلكين على المستوى التشريعي بالحد من استخدام الغاز، على الرغم من مبادرات المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى تقليل الطلب على الوقود الأزرق بنسبة 15%.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/خبير-تدابير-خفض-استهلاك-الغاز-في-الاتحاد-الأوروبي-قد-تخفف-من-تراجع-إمدادات-الوقود-الروسية-1065129516.html
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اقتصاد

بعد إسبانيا والبرتغال... اليونان ترفض مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%

14:20 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعلم اليونان
علم اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Vladimir Rodionov
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أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، رفضها القاطع لمقترحات المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15%.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية جيانيس أويكونومو، للصحفيين: "الحكومة اليونانية لا توافق أبدا مع اقتراح اللجنة لخفض 15% في استهلاك الغاز الطبيعي، لقد قدمنا مقترحاتنا الخاصة بهذا الخصوص"، بحسبما ذكرت وكالة "star" اليونانية.
وفي وقت سابق، أعلنت إسبانيا والبرتغال أيضا أنهما ضد اقتراح المفوضية للحد من استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15% في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، استئناف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بأنه "إغاثة".
وأشارت أيضا إلى أن السلطات الإسبانية لن تلزم المستهلكين على المستوى التشريعي بالحد من استخدام الغاز، على الرغم من مبادرات المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى تقليل الطلب على الوقود الأزرق بنسبة 15%.
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