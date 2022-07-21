https://arabic.sputniknews.com/20220721/بوتين-وابن-سلمان-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الوضع-في-سوريا-1065401046.html
بوتين وابن سلمان يتبادلان وجهات النظر حول الوضع في سوريا
بوتين وابن سلمان يتبادلان وجهات النظر حول الوضع في سوريا
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، عبر الهاتف، الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار اجتماع رؤساء... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T17:14+0000
2022-07-21T17:14+0000
2022-07-21T17:14+0000
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "تبادل بوتين وابن سلمان وجهات النظر حول الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار نتائج اجتماع 19 يوليو/تموز في طهران لرؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" بشأن التسوية السورية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
بوتين وابن سلمان يتبادلان وجهات النظر حول الوضع في سوريا
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، عبر الهاتف، الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار اجتماع رؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" الذي عقد في طهران.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "تبادل بوتين وابن سلمان وجهات النظر حول الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار نتائج اجتماع 19 يوليو/تموز في طهران لرؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" بشأن التسوية السورية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".