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بوتين وابن سلمان يتبادلان وجهات النظر حول الوضع في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220721/بوتين-وابن-سلمان-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الوضع-في-سوريا-1065401046.html
بوتين وابن سلمان يتبادلان وجهات النظر حول الوضع في سوريا
بوتين وابن سلمان يتبادلان وجهات النظر حول الوضع في سوريا
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، عبر الهاتف، الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار اجتماع رؤساء... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T17:14+0000
2022-07-21T17:14+0000
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العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "تبادل بوتين وابن سلمان وجهات النظر حول الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار نتائج اجتماع 19 يوليو/تموز في طهران لرؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" بشأن التسوية السورية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".
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روسيا, العالم العربي

بوتين وابن سلمان يتبادلان وجهات النظر حول الوضع في سوريا

17:14 GMT 21.07.2022
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد محمد بن سلمان في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد محمد بن سلمان في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© Sputnik . Alexey Druzhinin
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، عبر الهاتف، الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار اجتماع رؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" الذي عقد في طهران.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "تبادل بوتين وابن سلمان وجهات النظر حول الوضع في سوريا، آخذين بعين الاعتبار نتائج اجتماع 19 يوليو/تموز في طهران لرؤساء الدول الضامنة لصيغة "أستانا" بشأن التسوية السورية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".
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Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:09 GMT
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