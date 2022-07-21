https://arabic.sputniknews.com/20220721/بيسكوف-روسيا-تبقي-باب-المفاوضات-مفتوحا-مع-أوكرانيا-1065363422.html
بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا
بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك فرصا لروسيا وأوكرانيا لانطلاق المفاوضات. مؤكدا أن أيًا من المسؤولين الروس لم يقل إن... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T04:19+0000
2022-07-21T04:19+0000
2022-07-21T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميتري بيسكوف
أخبار أوكرانيا
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يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، مارغريتا سيمونيان، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".وقال بيسكوف، "لم يقل الرئيس (فلاديمير بوتين) ولا الوزير (لافروف)، إن باب المفاوضات مغلق".كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في المقابلة، "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن الوفد المفاوض الأوكراني لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات إسطنبول، وإذا استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، فإن الظروف بالنسبة لها ستكون مختلفة تماما.وقال، "لقد انقطعت (المفاوضات) بعد اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقيات إسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني ولا يحافظ على أي اتصالات معنا. لذا إذا استؤنفت المفاوضات الآن، فالشروط مختلفة تماما. حتى الآن، لا يوجد اهتمام من جانب كييف، وكذلك من جانب الدول الغربية".
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الكرملين-لا-يوجد-الآن-حديث-عن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1064986396.html
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دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا
بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا
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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك فرصا لروسيا وأوكرانيا لانطلاق المفاوضات. مؤكدا أن أيًا من المسؤولين الروس لم يقل إن المحادثات مستحيلة.
يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، مارغريتا سيمونيان، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".
وقال بيسكوف، "لم يقل الرئيس (فلاديمير بوتين) ولا الوزير (لافروف)، إن باب المفاوضات مغلق
".
لكنه أضاف أن "مفاوضات الربيع التي عقدت في بيلاروسيا أظهرت عدم اهتمام أوكرانيا بمثل هذه المحادثات".
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في المقابلة، "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".
وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن الوفد المفاوض الأوكراني لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات إسطنبول، وإذا استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، فإن الظروف بالنسبة لها ستكون مختلفة تماما.
وقال، "لقد انقطعت (المفاوضات) بعد اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقيات إسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني ولا يحافظ على أي اتصالات معنا. لذا إذا استؤنفت المفاوضات الآن، فالشروط مختلفة تماما. حتى الآن، لا يوجد اهتمام من جانب كييف، وكذلك من جانب الدول الغربية".