https://arabic.sputniknews.com/20220721/بيسكوف-روسيا-تبقي-باب-المفاوضات-مفتوحا-مع-أوكرانيا-1065363422.html

بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا

بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك فرصا لروسيا وأوكرانيا لانطلاق المفاوضات. مؤكدا أن أيًا من المسؤولين الروس لم يقل إن... 21.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-21T04:19+0000

2022-07-21T04:19+0000

2022-07-21T04:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

دميتري بيسكوف

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062725211_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_16e0ec93cd300db360159587213fe054.jpg

يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، مارغريتا سيمونيان، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".وقال بيسكوف، "لم يقل الرئيس (فلاديمير بوتين) ولا الوزير (لافروف)، إن باب المفاوضات مغلق".كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في المقابلة، "ليس لدي أدنى شك في أن الأوكرانيين لن يُسمح لهم بالتفاوض حتى يقرر الأمريكيون أنهم قد تسببوا بفضيحة كافية وزرعوا الفوضى ويمكن ترك كييف لوحدها وسنرى كيف تخرج واشنطن من هناك".وفي وقت سابق، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن الوفد المفاوض الأوكراني لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات إسطنبول، وإذا استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، فإن الظروف بالنسبة لها ستكون مختلفة تماما.وقال، "لقد انقطعت (المفاوضات) بعد اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقيات إسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني ولا يحافظ على أي اتصالات معنا. لذا إذا استؤنفت المفاوضات الآن، فالشروط مختلفة تماما. حتى الآن، لا يوجد اهتمام من جانب كييف، وكذلك من جانب الدول الغربية".

https://arabic.sputniknews.com/20220712/الكرملين-لا-يوجد-الآن-حديث-عن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1064986396.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا