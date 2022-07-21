https://arabic.sputniknews.com/20220721/ترامب-يشيع-جنازة-زوجته-السابقة-بمشاركة-ميلانيا-فيديو-1065365383.html
ترامب يشيع جنازة زوجته السابقة بمشاركة ميلانيا... فيديو
ترامب يشيع جنازة زوجته السابقة بمشاركة ميلانيا... فيديو
شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جنازة زوجته الأولى إيفانا إلى جانب أولاده وزوجته الحالية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:12+0000
2022-07-21T07:12+0000
2022-07-21T07:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وحضر ترامب مراسيم توديع طليقته إيفانا في كنيسة بمدينة مانهاتن، حسب مقطع فيديو للجنازة.وأعلن الرئيس الأمريكي السابق وفاة زوجته السابقة إيفانا ترامب، في وقت سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال إنه يشعر بالحزن الشديد لإعلان أحبائها بهذا الخبر، مشيرا إلى أن زوجته السابقة توفيت في منزلها في مدينة نيويورك عن عمر ناهز الـ 73 عاما.ولفت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى أنه فخور بأبناء زوجته السابقة وهم إريك، ودونالد جونيور، وإيفانكا، مشيرا إلى أن إيفانا كانت هي أيضا فخورة بهم لأنها كانت امرأة رائعة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب يشيع جنازة زوجته السابقة بمشاركة ميلانيا... فيديو
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شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جنازة زوجته الأولى إيفانا إلى جانب أولاده وزوجته الحالية.
وحضر ترامب مراسيم توديع طليقته إيفانا في كنيسة بمدينة مانهاتن، حسب مقطع فيديو للجنازة.
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق وفاة زوجته السابقة
إيفانا ترامب، في وقت سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال إنه يشعر بالحزن الشديد لإعلان أحبائها بهذا الخبر، مشيرا إلى أن زوجته السابقة توفيت في منزلها
في مدينة نيويورك عن عمر ناهز الـ 73 عاما.
ولفت رئيس الولايات المتحدة السابق
إلى أنه فخور بأبناء زوجته السابقة وهم إريك، ودونالد جونيور، وإيفانكا، مشيرا إلى أن إيفانا كانت هي أيضا فخورة بهم لأنها كانت امرأة رائعة.