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https://arabic.sputniknews.com/20220721/ترامب-يشيع-جنازة-زوجته-السابقة-بمشاركة-ميلانيا-فيديو-1065365383.html
ترامب يشيع جنازة زوجته السابقة بمشاركة ميلانيا... فيديو
ترامب يشيع جنازة زوجته السابقة بمشاركة ميلانيا... فيديو
شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جنازة زوجته الأولى إيفانا إلى جانب أولاده وزوجته الحالية. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T07:12+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وحضر ترامب مراسيم توديع طليقته إيفانا في كنيسة بمدينة مانهاتن، حسب مقطع فيديو للجنازة.وأعلن الرئيس الأمريكي السابق وفاة زوجته السابقة إيفانا ترامب، في وقت سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال إنه يشعر بالحزن الشديد لإعلان أحبائها بهذا الخبر، مشيرا إلى أن زوجته السابقة توفيت في منزلها في مدينة نيويورك عن عمر ناهز الـ 73 عاما.ولفت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى أنه فخور بأبناء زوجته السابقة وهم إريك، ودونالد جونيور، وإيفانكا، مشيرا إلى أن إيفانا كانت هي أيضا فخورة بهم لأنها كانت امرأة رائعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إيفانكا-ترامب-تنعي-والدتها-قلبي-مكسور-1065091048.html
https://arabic.sputniknews.com/20220716/الطب-الشرعي-يكشف-سبب-وفاة-زوجة-ترامب-الأولى-1065135958.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب يشيع جنازة زوجته السابقة بمشاركة ميلانيا... فيديو

07:12 GMT 21.07.2022
© AP Photo / LM Oteroالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / LM Otero
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شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جنازة زوجته الأولى إيفانا إلى جانب أولاده وزوجته الحالية.
وحضر ترامب مراسيم توديع طليقته إيفانا في كنيسة بمدينة مانهاتن، حسب مقطع فيديو للجنازة.
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إيفانكا ترامب تنعي والدتها: "قلبي مكسور"
15 يوليو, 11:56 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق وفاة زوجته السابقة إيفانا ترامب، في وقت سابق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال إنه يشعر بالحزن الشديد لإعلان أحبائها بهذا الخبر، مشيرا إلى أن زوجته السابقة توفيت في منزلها في مدينة نيويورك عن عمر ناهز الـ 73 عاما.
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الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوجة ترامب الأولى
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ولفت رئيس الولايات المتحدة السابق إلى أنه فخور بأبناء زوجته السابقة وهم إريك، ودونالد جونيور، وإيفانكا، مشيرا إلى أن إيفانا كانت هي أيضا فخورة بهم لأنها كانت امرأة رائعة.
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