https://arabic.sputniknews.com/20220721/تركيا-تحدد-موعدا-قريبا-لمناقشة-عملية-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1065370414.html
تركيا تحدد موعدا قريبا لمناقشة عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
تركيا تحدد موعدا قريبا لمناقشة عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اجتماع وفود تركيا والسويد وفنلندا بشأن عملية عضوية الناتو سيعقد في أغسطس/آب القادم. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T08:19+0000
2022-07-21T08:19+0000
2022-07-21T08:19+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
السويد
فنلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/39/1045833964_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_083d83d6ac9d1f58194211852b3e539c.jpg
وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتاعلى مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن دعم ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.وقال جاويش أوغلو في بيان "سيكون هذا اجتماعا للجنة الدائمة التي تم تشكيلها بمبادرة من السويد وفنلندا نفسيهما"ن مضيفا "في هذا الاجتماع، سيتم النظر في عملية العضوية، وتريد هذه الدول أيضا إشراك دول الناتو الأخرى في هذا الاجتماع".وحذر رئيس وزارة الخارجية التركية مرة أخرى من أنه بدون الوفاء بالوعود التي قطعتها تلك الدول لأنقرة، لا يمكن لتركيا المصادقة في البرلمان على موافقة السويد وفنلندا في الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/جاويش-أوغلو-تركيا-لا-تطلب-الإذن-أبدا-للقيام-بحملات-في-سوريا-1065369358.html
السويد
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/39/1045833964_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_45f9bfa551886f63cfaddbaed18ff8b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا
تركيا تحدد موعدا قريبا لمناقشة عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اجتماع وفود تركيا والسويد وفنلندا بشأن عملية عضوية الناتو سيعقد في أغسطس/آب القادم.
وكانت السويد وفنلندا وتركيا قد وقعتاعلى مذكرة أمنية عشية قمة الناتو في مدريد، فتحت باب المفاوضات بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
واتفقت الدول على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وتبادل المعلومات، واتفاقية تسليم المجرمين.
وسبق أن أخرت تركيا بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن دعم ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
وقال جاويش أوغلو في بيان "سيكون هذا اجتماعا للجنة الدائمة التي تم تشكيلها بمبادرة من السويد وفنلندا نفسيهما"ن مضيفا "في هذا الاجتماع، سيتم النظر في عملية العضوية، وتريد هذه الدول أيضا إشراك دول الناتو الأخرى في هذا الاجتماع".
وحذر رئيس وزارة الخارجية التركية مرة أخرى من أنه بدون الوفاء بالوعود التي قطعتها تلك الدول لأنقرة، لا يمكن لتركيا المصادقة في البرلمان على موافقة السويد وفنلندا في الناتو.