https://arabic.sputniknews.com/20220721/توغو-تفتتح-قنصلية-عامة-لها-في-مدينة-الداخلة-بالصحراء-جنوب-المغرب-1065399035.html
توغو تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء جنوب المغرب
توغو تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء جنوب المغرب
افتتحت توغو قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة ثاني كبرى حواضر الصحراء جنوب المغرب والتي تبعد حوالي 1700 كلم عن العاصمة الرباط، مؤكدة بذلك دعمها لمشروع الحكم... 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T16:08+0000
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الرباط - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أن "دولة توغو افتتحت اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة ثاني كبرى حواضر الصحراء جنوب المغرب".وترأس مراسم افتتاح القنصلية العامة الجديدة وزيرا الخارجية بالبلدين المغربي ناصر بوريطة والتوغولي روبرت دوسي.وبذلك يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالمحافظات الصحراوية إلى 26 قنصلية، تتوزع ما بين 14 قنصلية بمدينة الداخلة و12 بمدينة العيون.ويسيطر المغرب على جزء كبير من الصحراء (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1999.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/المغرب-المجتمع-الدولي-يدعم-مخطط-المملكة-لقضية-الصحراء-1062719389.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
توغو تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة بالصحراء جنوب المغرب
16:08 GMT 21.07.2022 (تم التحديث: 16:12 GMT 21.07.2022) تابعنا عبر
افتتحت توغو قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة ثاني كبرى حواضر الصحراء جنوب المغرب والتي تبعد حوالي 1700 كلم عن العاصمة الرباط، مؤكدة بذلك دعمها لمشروع الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة كحل لقضية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
الرباط - سبوتنيك
. وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أن "دولة توغو
افتتحت اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة ثاني كبرى حواضر الصحراء جنوب المغرب".
وترأس مراسم افتتاح القنصلية العامة الجديدة وزيرا الخارجية بالبلدين المغربي ناصر بوريطة والتوغولي روبرت دوسي.
وبذلك يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالمحافظات الصحراوية إلى 26 قنصلية، تتوزع ما بين 14 قنصلية بمدينة الداخلة و12 بمدينة العيون.
ويسيطر المغرب
على جزء كبير من الصحراء (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.
وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1999.