https://arabic.sputniknews.com/20220721/تونس-مخزون-مياه-السدود-يتراجع-1065377555.html
تونس… مخزون مياه السدود يتراجع
تونس… مخزون مياه السدود يتراجع
تراجع مخزون مياه السدود في تونس بصورة كبيرة، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق كثيرة في البلاد حالة من الجفاف. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T10:57+0000
2022-07-21T10:57+0000
2022-07-21T10:57+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ووصل حجم المياه الذي تخزنه السدود إلى 953 مليون متر مكعب أو ما يعادل نحو 41 في المئة فقط من السعة التخزينية للسدود، حسبما ذكر موقع "شمس إف إم"، اليوم الخميس.وجاء ذلك نتيجة تراجع كميات الأمطار المسجلة خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 حتى يوليو/ تموز 2022، مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي.ولفت الموقع إلى أن المناطق الواقعة في جنوب شرقي البلاد هي الأكثر تأثرا بقلة الأمطار، تليها مناطق جنوب غربي البلاد ثم مناطق الوسط الشرقي والغربي وأخيرا مناطق الشمال الشرقي والغربي.
https://arabic.sputniknews.com/20180922/تونس-فيضانات-وفيات-أمطار-1035506490.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس… مخزون مياه السدود يتراجع
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تراجع مخزون مياه السدود في تونس بصورة كبيرة، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق كثيرة في البلاد حالة من الجفاف.
ووصل حجم المياه الذي تخزنه السدود إلى 953 مليون متر مكعب أو ما يعادل نحو 41 في المئة فقط من السعة التخزينية للسدود، حسبما ذكر
موقع "شمس إف إم"، اليوم الخميس.
22 سبتمبر 2018, 20:59 GMT
وجاء ذلك نتيجة تراجع كميات الأمطار المسجلة خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 حتى يوليو/ تموز 2022، مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي.
ولفت الموقع إلى أن المناطق الواقعة في جنوب شرقي البلاد هي الأكثر تأثرا بقلة الأمطار، تليها مناطق جنوب غربي البلاد ثم مناطق الوسط الشرقي والغربي وأخيرا مناطق الشمال الشرقي والغربي.