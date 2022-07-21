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https://arabic.sputniknews.com/20220721/جامعة-بلغراد-تمنح-السيسي-دكتوراه-فخرية-والأخير-يؤكد-تكريم-للمصريين-1065382220.html
جامعة بلغراد تمنح السيسي دكتوراه فخرية والأخير يؤكد: تكريم للمصريين
جامعة بلغراد تمنح السيسي دكتوراه فخرية والأخير يؤكد: تكريم للمصريين
منحت جامعة بلغراد الصربية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي درجة الدكتوراه الفخرية، خلال الزيارة التي يقوم بها السيسي إلى صربيا 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T12:21+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
صربيا
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ووفقا لبيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفسر بسام راضي، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أن جامعة بلغراد، وهي إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا، قد "منحت درجة الدكتوراه الفخرية إلى السيد الرئيس تكريماً لجهود سيادته التنموية داخل مصر وكذلك لنشر فكر وثقافة السلام والتعاون والبناء إقليمياً ودولياً"، حسب تعبيره.وقال راضي: "رئيس جامعة بلغراد ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية وأعضاء مجلس الجامعة أعربوا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقًا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء".وأوضح المسؤولون الصربيون أن هذا الأمر تم "بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أطلقها على المستوى الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي بادر بإطلاقها وتشييدها في شتى قطاعات الدولة، وساهمت بشكل بارز في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر"، وفقا لنص البيان.ويزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة الصربية بلغراد في إطار زيارة يقوم بها إلى عدة عواصم أوروبية.
صربيا
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, صربيا

جامعة بلغراد تمنح السيسي دكتوراه فخرية والأخير يؤكد: تكريم للمصريين

12:21 GMT 21.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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منحت جامعة بلغراد الصربية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي درجة الدكتوراه الفخرية، خلال الزيارة التي يقوم بها السيسي إلى صربيا
ووفقا لبيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفسر بسام راضي، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكد أن جامعة بلغراد، وهي إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا، قد "منحت درجة الدكتوراه الفخرية إلى السيد الرئيس تكريماً لجهود سيادته التنموية داخل مصر وكذلك لنشر فكر وثقافة السلام والتعاون والبناء إقليمياً ودولياً"، حسب تعبيره.
وقال راضي: "رئيس جامعة بلغراد ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية وأعضاء مجلس الجامعة أعربوا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقًا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء".
وأوضح المسؤولون الصربيون أن هذا الأمر تم "بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أطلقها على المستوى الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي بادر بإطلاقها وتشييدها في شتى قطاعات الدولة، وساهمت بشكل بارز في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر"، وفقا لنص البيان.

ونقل راضي عن الرئيس المصري قوله إن هذا التكريم "ليس موجهًا لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله كشريك أساسي في الإنجازات التي تحققت مؤخرًا في مصر على العديد من الأصعدة".

ويزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة الصربية بلغراد في إطار زيارة يقوم بها إلى عدة عواصم أوروبية.
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